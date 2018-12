Vor Misstrauensvotum May kämpft um ihr Amt - enges Ergebnis erwartet

Stunden vor dem Votum über ihr Schicksal als Parteichefin der Konservativen hat Theresa May ihre Parteikollegen erneut um Unterstützung geben: In einer Rede im britischen Parlament rief sie dazu auf, die Hoheit über die Brexit-Verhandlungen nicht der Opposition zu überlassen.

Ein Gruppe von Konservativen will mit einem Misstrauensvotum May als Chefin der Partei ablösen - damit wäre sie auch als Regierungschefin kaum mehr haltbar.

Inzwischen melden sich immer mehr Unterstützer zu Wort: Bislang haben sich offenbar mindestens 150 Abgeordnete der Konservativen Partei zu ihr bekannt, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters. Ihre Fraktion zählt 315 Abgeordnete. Somit würde May acht Stimmen mehr benötigen, um im Amt bleiben zu können.

Hintergrund des Misstrauensvotums ist das Chaos rund um den von May mit der Europäischen Union ausgehandelten Brexit-Vertrag. Dieser ist auch in ihrer eigenen Partei höchst umstritten.

Ergebnis nicht absehbar

Die Abstimmung ist zwischen 19 und 21 Uhr MEZ angesetzt, das Ergebnis soll noch am Abend bekanntgegeben werden. Sie werde sich "mit allem, was ich habe", verteidigen, sagte May in einer kurzen Stellungnahme vor ihrem Büro in der Downing Street in London.

Der als Brexit-Hardliner geltende britische Umweltminister Michael Gove sagt, er sei "absolut sicher", dass May das Misstrauensvotum gewinnen werde.

Der Vorsitzende des bei den konservativen Tories zuständigen Gremiums, Graham Brady, hatte am Mittwochmorgen mitgeteilt, dass das nötige Quorum für die Misstrauensabstimmung von 48 Abgeordneten der Tory-Fraktion erreicht wurde. Die entsprechende Schwelle von 15 Prozent sei damit "überschritten", erklärte Brady.

Verliert May die Abstimmung, würde in den kommenden Wochen würde ein Nachfolger an der Parteispitze gewählt, der dann automatisch auch Regierungschef würde. Sollte May das Votum überstehen, kann ihre Partei für den Zeitraum eines Jahres keinen zweiten Misstrauensantrag stellen, andere Parteien dagegen schon (mehr dazu lesen Sie hier).