Offener Brief zum Brexit "EU-Bürger drohen zu Bürgern zweiter Klasse zu werden"

"Obwohl wir den Brexit als demokratische Entscheidung akzeptieren, haben wir ihn doch nie für eine gute Idee gehalten - nicht für die Wirtschaft, ganz bestimmt nicht für die Stellung Europas und des Vereinigten Königreichs in der Welt, vor allem aber nicht für die Bürger. In dieser Überzeugung wurden wir durch den Verhandlungstext des Vereinigten Königreichs zu den Rechten der Bürger bestärkt. Der Text wird noch nicht einmal dem eigenen Ziel gerecht, die Bürger an erste Stelle zu setzen, denn er wirft einen dunklen Schatten der Unklarheit und Ungewissheit über das Leben von Millionen von Europäern.

Wenn wir den Text mit dem Vorschlag des Verhandlungsführers der EU für den Brexit, Michel Barnier, vergleichen, treten die Unterschiede deutlich hervor. Dem Vorschlag der EU zufolge würden für sowohl die britischen Staatsangehörigen als auch die EU-Bürger dieselben Rechte und dasselbe Schutzniveau gelten, die ihnen gemäß den Rechtsvorschriften der EU derzeit zustehen. Alle Rechte, die vor dem Zeitpunkt des Austritts erworben wurden, wären unmittelbar durchsetzbar - mit lebenslangem Schutz, uneingeschränkter Gegenseitigkeit und absoluter Gleichbehandlung. Dieser Standpunkt ist so einfach und eindeutig wie fair. Das ist, was die Mehrheit der Briten will, und der Grund für ihr Interesse an der Beibehaltung der Unionsbürgerschaft.

"Mangel an Gegenseitigkeit"

Die Antwort des Vereinigten Königreichs auf unseren Vorschlag ging drei Wochen später ein. Sie war äußerst ernüchternd. Die britische Regierung schlägt vor, dass EU-Bürger - ab dem Tag nach dem Brexit - den Status von "Drittstaatsangehörigen" erhalten. Das heißt, sie hätten im Vereinigten Königreich weniger Rechte, als sie EU-weit für britische Staatsangehörige gelten. Diese EU-Bürger würden nicht nur ihr aktives Wahlrecht bei Kommunalwahlen verlieren - ihre künftigen Familienangehörigen müssten auch ein Mindesteinkommen nachweisen. Welchen Status Kinder hätten, die nach dem Brexit geboren werden, ist noch völlig ungewiss. Der britische Vorschlag birgt die reale Gefahr, dass EU-Bürger zu Bürgern zweiter Klasse werden, und steht sogar im Widerspruch zum Programm von "Vote Leave", in dem zugesichert wurde, dass für EU-Bürger nicht weniger günstige Bedingungen gelten würden als bisher.

Zu diesem Mangel an Gegenseitigkeit kommt hinzu, dass das Vereinigte Königreich allem Anschein nach der neue Meister der Bürokratie werden will. Für jedes Familienmitglied, auch Kinder, muss die unbefristete Aufenthaltserlaubnis einzeln beantragt werden. Wer sich nach Ablauf der Übergangsfrist nicht mindestens fünf Jahre im Vereinigten Königreich aufgehalten hat, muss gleich zwei Anträge stellen: erst einen auf Verlängerung des Bleiberechts - dann einen auf Gewährung der unbefristeten Aufenthaltserlaubnis. Außerdem wird die Gleichbehandlung dieser Antragsteller in keiner Weise garantiert.

Doch Bürokratie ist ein Hindernis, das überwunden werden kann. Was wirklich Anlass zur Sorge gibt, ist die anhaltende Unsicherheit. Mehr als ein Jahr nach dem Brexit-Referendum bleiben im Vorschlag des Vereinigten Königreichs weiterhin viele Fragen offen. Werden Studierende aus der EU mehr zahlen müssen - auch wenn sie sich bereits für einen Studienplatz im neuen Studienjahr 2019/2020 beworben haben? Können Ärzte sich darauf verlassen, dass ihre Qualifikationen im Vereinigten Königreich weiter anerkannt werden? Warum wird an keiner Stelle auf die Situation von Grenzgängern eingegangen, die im Vereinigten Königreich arbeiten, aber in der EU leben? Und warum bestätigt die Regierung des Vereinigten Königreichs nicht einfach, dass der Stichtag für EU-Bürger in keinem Fall vor dem Datum des tatsächlichen Brexit liegen wird?

"Wir werden keine Verlängerung der Frist unterstützen"

Bei allem Respekt für das Rechtssystem des Vereinigten Königreichs verhält es sich doch so, dass die Gerichte Gesetze anwenden, die von eben jenen britischen Politikern verabschiedet wurden, die derzeit nicht in der Lage sind, hinreichende Garantien für die kommenden Jahre, geschweige denn für ein ganzes Leben zu geben. Deshalb sollte für die Durchsetzung der Rechte sowohl der britischen Bürger als auch der EU-Bürger eine Regelung vorgesehen werden, in deren Rahmen der Gerichtshof der Europäischen Union seine Zuständigkeiten uneingeschränkt beibehält.

Anfang 2019 hat das Europäische Parlament das letzte Wort zum Austrittsabkommen. In den kommenden Monaten werden wir eng mit dem Verhandlungsführer der EU und den 27 Mitgliedstaaten zusammenarbeiten, um den Verhandlungsgang mitzubestimmen. Ziel unserer Bemühungen ist ein ambitioniertes und auf Fortschritt ausgerichtetes Austrittsabkommen, und es sollte klar sein, dass ohne entsprechende Fortschritte - insbesondere bezüglich der Staatsangehörigkeit und bei der Klärung der finanziellen Fragen - nicht darüber entschieden werden kann, wie sich die neuen Beziehungen zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich gestalten sollen. Der Zeitraum für die Verhandlungen endet am 30. März 2019, und wir werden keine Verlängerung dieser Frist unterstützen, weil das bedeuten würde, dass im Vereinigten Königreich im Mai 2019 Wahlen zum Europäischen Parlament stattfinden müssen - und das ist schlicht unvorstellbar.

Die Europäische Union verfolgt das gemeinsame Ziel, Rechte zu stärken, zu verbessern und auszuweiten - nicht zu schwächen. Unter keinen Umständen werden wir die rückwirkende Aufhebung von Rechten unterstützen. Das Europäische Parlament behält sich das Recht vor, einem Abkommen, mit dem sich die Bedingungen für EU-Bürger gleich welcher Staatsangehörigkeit verschlechtern, seine Zustimmung zu verweigern. Für uns ist das eine Frage der Grundrechte und -werte, die im Mittelpunkt des europäischen Projekts stehen."

Unterzeichnet von:

Guy Verhofstadt, Vorsitzender der Lenkungsgruppe zum Brexit und Vorsitzender der ALDE-Fraktion

Manfred Weber, Vorsitzender der PPE-Fraktion

Gianni Pittella, Vorsitzender der S&D-Fraktion

Gabriele Zimmer, Vorsitzende der GUE/NGL-Fraktion

Ska Keller und Philippe Lamberts, Co-Vorsitzende der Verts/ALE-Fraktion

Elmar Brok, Mitglied der Lenkungsgruppe zum Brexit

Roberto Gualtieri, Mitglied der Lenkungsgruppe zum Brexit

Danuta Maria Hübner, Mitglied der Lenkungsgruppe zum Brexit