Großbritannien Unterhaus lehnt alle Alternativen zu Mays Brexit-Deal ab

Das britische Parlament hat sich mehrheitlich gegen einen EU-Austritt ohne Abkommen ausgesprochen. Jedoch konnte dabei keiner der Vorschläge eine Mehrheit erlangen.

Da Premierministerin Theresa May für ihr Abkommen weiter keine Mehrheit hat, sollte in der Abstimmung im Unterhaus ausgelotet werden, für welchen Plan es im Parlament stattdessen eine Mehrheit geben könnte. Insgesamt waren acht Anträge zur Abstimmung zugelassen. Die Abgeordneten konnten dabei mehrere Präferenzen angeben.

May darf nun wieder hoffen, doch noch eine Mehrheit für ihr Brexit-Abkommen zu bekommen. Sie hatte am Mittwoch bekannt gegeben, dafür in naher Zukunft ihr Amt aufzugeben. Sie werde in diesem Fall die nächste Phase der Brexit-Verhandlungen nicht leiten, sagte May in einer Rede vor Abgeordneten ihrer Konservativen Partei. Einen genauen Zeitpunkt für ihren Rücktritt nannte May allerdings nicht.

Ursprünglich sollte Großbritannien schon an diesem Freitag die Staatengemeinschaft verlassen. Brüssel bot London kürzlich eine Verschiebung des Brexits bis zum 22. Mai an.

Sollte Großbritannien ohne Abkommen aus der EU ausscheiden, wird mit dramatischen Folgen für die Wirtschaft und viele andere Lebensbereiche gerechnet.