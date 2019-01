Presseschau zum Brexit "Liebe Premierministerin, Ihr Deal wird heute sterben"

Wird die Abstimmung zum Brexit-Vertrag das Vereinigte Königreich stark und unabhängig machen - oder ins komplette Chaos stürzen? Die britischen Zeitungen sind sich uneins in der Frage, was von dem Votum am späten Dienstagabend zu erwarten ist.

Die Londoner "Times", wie auch der "Guardian", sehen auf ihren Titelseiten schon eine Niederlage für Premierministerin Theresa May voraus. Laut "Guardian"-Zeile wird diese sogar "vernichtend" ausfallen. Tatsächlich werden May kaum Chancen eingeräumt, eine Mehrheit für ihren Deal zu bekommen. Dabei hatte sie am Tag zuvor noch gewarnt: Nur die Zustimmung zum Austrittsabkommen könne einen chaotischen EU-Austritt am 29. März oder eine Abkehr vom Brexit verhindern. Doch der Widerstand gegen ihre Pläne ist groß.

Die "Times" sieht Großbritannien vor einer langen, schwierigen Phase. "Es ist kein Wunder, dass eine parteiübergreifende Allianz von Hinterbänklern nach einem Weg sucht, Kontrolle über den Prozess (des EU-Austritts) zu erlangen. Doch diese Gruppe ist anscheinend unfähig, sich auf mehr zu verständigen, als dass ein Brexit ohne Abkommen mit der EU verhindert werden soll", heißt es in der "Times". May habe "das Vertrauen ihres Kabinetts, ihrer Partei und des Parlaments verloren. Dennoch versucht sie offenbar, sich mit dem selben gescheiterten Plan weiter zu schleppen."

Sollte das Parlament das Abkommen am Dienstag mit großer Mehrheit ablehnen und sich auch in den kommenden Wochen nicht auf ein weiteres Vorgehen einigen, droht ein Austritt ohne Abkommen mit massiven Konsequenzen für die Wirtschaft und viele andere Lebensbereiche. Der "Daily Mirror" versucht es mit einem direkten Anschreiben an May auf der Titelseite: "Liebe Premierministerin, Ihr Deal wird heute sterben. Im Interesse der nationalen Einheit, würden Sie bitte ihre Augen (und Ohren) öffnen und anfangen, nach einem Plan B Ausschau zu halten".

Es gibt aber auch ein starkes Lager, das weiterhin für den EU-Ausstieg wirbt. Die "Daily Mail" versucht es mit Druck auf die Parlamentarier: "Wenn die Abgeordneten heute den Brexit-Deal von May unterstützen, können wir die EU verlassen, das Land wieder vereinen und den politischen Stillstand beenden, der Großbritannien lähmt. Deshalb drängt die 'Daily Mail' die Abgeordneten dazu, das Ergebnis des Referendums zu achten: "Nein, der Deal der Premierministerin ist nicht perfekt. Aber er gibt uns die Kontrolle über unsere Grenzen zurück, unsere Gesetze und Geld. Ging es beim Brexit nicht genau darum? Nach endlosen Monaten des Streits wenden wir uns an diesem bedeutsamen Tag mit einem emotionalen Appell an die Abgeordneten: Vergessen Sie Ihre Vorurteile für einen Moment - und stellen Sie Ihr Land an erste Stelle."

Auch außerhalb Großbritanniens gehen die Meinungen zum Brexit-Deal auseinander. "Falls Westminster das Abkommen kippt, wird die Ungewissheit wieder das europäische Szenario beherrschen", schreibt die spanische Zeitung "El Mundo". Es werde "unendlich viele Zweifel und keine einzige Gewissheit" darüber geben, was ab dem Tag danach passieren wird. "Die Briten kommen nicht voran und legen den Rest Europas lahm."

Die Wiener Tageszeitung "Der Standard" kommentiert: "Auf die Briten ist kein Verlass." Und: "Vermutlich war es ein Fehler der EU-27, zu glauben, dass der Brexit sich irgendwie durch ein zweites Referendum verhindern ließe, wenn man sich dafür bis zuletzt offen zeigt. Nun droht das britische Chaos in die EU-Wahlen hinüberzuschwappen, was die Union bei der Neuwahl des EU-Parlaments wie auch bei der Zusammenstellung der neuen EU-Kommission im Sommer weiter zu lähmen droht."

Die britische Boulevardzeitung "The Sun" hingegen interessiert sich an dem bedeutsamen Abstimmungstag mehr für den royalen Nachwuchs als das Schicksal des Landes: Prinz Harry, zukünftiger Vater, meditiert jeden Morgen, ist da auf der Titelseite vom Dienstag zu lesen. Die Zeile dazu: "Harry Krishna". May wird da nur eine Nebenrolle zuteil - sie taucht in der linken Spalte des Titels auf.