Der Rechtsberater der britischen Regierung, Geoffrey Cox, gibt eine gemischte Einschätzung zu der jüngsten Vereinbarung zwischen der britischen Premierministerin Theresa May und der EU ab. Die Zusagen der EU an May verringerten das Risiko, dass Großbritannien unbefristet und unfreiwillig im Backstop gehalten werden könne, sagte er. Es blieben aber einige Risiken bestehen.

Zudem weist Cox auf Twitter Spekulationen zurück, er sei gegen seinen Willen gedrängt worden, die Ergänzungen zum Brexit-Vertrag zu befürworten.

