Brexit Schottland will neues Referendum über Unabhängigkeit

Die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon strebt wegen des Brexits ein neues Referendum über die Unabhängigkeit von Großbritannien an. Sie werde das schottische Parlament in der kommenden Woche um eine entsprechende Entscheidung bitten, sagte Sturgeon in der schottischen Hauptstadt Edinburgh.

"Welchen Pfad wir auch nehmen, er sollte von uns entschieden werden", sagte Sturgeon. Die Schotten sollten selbst entscheiden, ob sie einen "harten Brexit" wollten oder die Unabhängigkeit, so die Regierungschefin.

Das Referendum solle im Zeitraum zwischen Herbst 2018 und Frühjahr 2019 stattfinden. Einen genauen Termin nannte Sturgeon zunächst nicht. Die Abstimmung soll aber auf jeden Fall vor Ende der Brexit-Verhandlungen zwischen Großbritannien und der EU stattfinden.

Großbritannien Premierministerin Theresa May hatte angekündigt, in diesem März den Brexit-Prozess in Gang zu setzen. Die Verhandlungen sind auf zwei Jahre angesetzt und würden demnach im Frühjahr 2019 enden.

Schottland hatte bereits im Jahr 2014 über eine Unabhängigkeit von Großbritannien abgestimmt. Damals sprach sich eine Mehrheit gegen die Abspaltung aus.