Angst vor Brexit Schotten wollen im EU-Binnenmarkt bleiben

Schottland gehört zwar zum Vereinigten Königreich, will aber nach dem britischen EU-Austritt unbedingt Teil des europäischen Binnenmarktes bleiben.

Das sei die beste Option für Schottlandund ganz Großbritannien, steht in einem Papier, das die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon am Dienstag vorstellte. Der gemeinsame Markt mit der EU garantiere die Freiheit des Warenverkehrs, der Arbeitskräfte, der Dienstleistungen und des Kapital- und Zahlungsverkehrs.

Laut ihrem Plan will Sturgeon das Regionalparlament in Edinburgh mit zusätzlichen Befugnissen ausstatten, um schottische Interessen zu schützen.

Schotten votierten klar gegen den Brexit

Im Juni hatten 51,9 Prozent der Briten bei dem Referendum für den Austritt aus der EU, den sogenannten Brexit, votiert. In Schottland stimmten 62 Prozent dagegen. Die neuen Vorschläge seien als Kompromissangebot an die Regierung in London gedacht, sagte Sturgeon. "Ich hoffe und erwarte, dass die Regierung des Vereinigten Königreichs unsere Vorschläge in Betracht zieht und dabei Flexibilität und Kompromissbereitschaft zeigt."

Die britische Premierministerin Theresa May will die Austrittsverhandlungen bis Ende März starten und binnen zwei Jahren zum Abschluss bringen. Die EU-Kommission drückt bei den Verhandlungen hingegen aufs Tempo und will die Debatte darüber binnen 18 Monaten abschließen.

Im Januar fällt endgültig die Entscheidung, ob die May-Regierung beim Brexit das Parlament in London einbeziehen muss. Zunächst hatte der Londoner High Court verfügt, was die Brexit-Gegner jubeln ließ. May legte dagegen Beschwerde ein. Der Urteilsspruch des Supreme Court wird im Januar erwartet.