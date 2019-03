Mays Brexit-Drama Die Stunde des Parlaments

In drei Tagen hätte Großbritannien die Europäische Union verlassen sollen. Das war lange der Plan, der 29. März war stets offizieller Brexit-Termin. Mittlerweile hat die EU den Briten mehr Zeit in Aussicht gestellt, von mindestens zwei Wochen ist die Rede. Und das ist auch bitter nötig.

Das Vereinigte Königreich steht unmittelbar vor dem wichtigsten politischen Ereignis seiner Nachkriegsgeschichte - und rein gar nichts ist geklärt. Gibt es einen Vertrag mit der EU? Wann treten die Briten aus? Treten sie überhaupt aus?

Die Regierung von Premierministerin Theresa May wirkt zunehmend planlos. Jetzt will das Parlament die Kontrolle übernehmen. Mit 329 zu 302 Stimmen votierten die Abgeordneten am späten Montagabend für einen Antrag des Tory-Politikers Oliver Letwin. Dadurch sichern sie sich die Möglichkeit, am Mittwoch über eigene Vorschläge im Brexit-Drama abzustimmen. Können sie für den Durchbruch sorgen? Die Hintergründe.

Worum geht es genau?

Proeuropäer, Brexit-Hardliner, Moderate - praktisch seit Beginn der Gespräche über den EU-Austritt ist das britische Parlament tief gespalten. Für ihren Brexit-Deal wird die Regierung von allen Seiten scharf kritisiert, zweimal schon haben die Abgeordneten das Abkommen abgelehnt. Doch bislang ist völlig unklar, ob es eine Alternative gibt, die im Unterhaus mehrheitsfähig wäre.

Schon länger kursiert die Idee, genau das mittels sogenannter "indicative votes" herauszufinden. Dabei handelt es sich um Probeabstimmungen über verschiedene Szenarien im Brexit-Prozess - möglichst ohne Fraktionszwang. Auf diese Weise soll sich zeigen, welche Variante die Abgeordneten tatsächlich favorisieren.

Das genau Prozedere muss noch geklärt werden. Denkbar ist, dass die Abgeordneten der Reihe nach über alle Vorschläge abstimmen. Oder sie legen eine Art Rangliste fest - und küren so den beliebtesten Plan.

Welche Szenarien stehen zur Wahl?

Noch steht nicht genau fest, mit welchen Brexit-Alternativen sich das Parlament befassen wird. Allerdings hat der Brexit-Ausschuss im Unterhaus bereits vor einiger Zeit eine Liste mit möglichen Szenarien als Diskussionsgrundlage vorbereitet.

Mays Deal: Die Regierung hält an dem Abkommen fest, bemüht sich weiter um eine Mehrheit - trotz aller Kritik. Nur mit diesem Dokument könnte Großbritannien schnell und geregelt aus der EU aussteigen. Ein Argument, das inzwischen mehr und mehr Zweifler überzeugt.

Die Regierung hält an dem Abkommen fest, bemüht sich weiter um eine Mehrheit - trotz aller Kritik. Nur mit diesem Dokument könnte Großbritannien schnell und geregelt aus der EU aussteigen. Ein Argument, das inzwischen mehr und mehr Zweifler überzeugt. Labour-Plan: Die Opposition will, dass das Vereinigte Königreich auch nach dem Brexit in der EU-Zollunion bleibt. Zudem wirbt sie für eine enge Bindung an den europäischen Binnenmarkt. Doch auch weil es der offizielle Plan von Labour-Chef Jeremy Corbyn ist, hat das Konzept kaum Chancen. Im Unterhaus wurde es mehrfach abgewiesen.

Die Opposition will, dass das Vereinigte Königreich auch nach dem Brexit in der EU-Zollunion bleibt. Zudem wirbt sie für eine enge Bindung an den europäischen Binnenmarkt. Doch auch weil es der offizielle Plan von Labour-Chef Jeremy Corbyn ist, hat das Konzept kaum Chancen. Im Unterhaus wurde es mehrfach abgewiesen. Norwegen Plus: Geht es nach den Vorkämpfern für einen weicheren Brexit, wäre das Plan B, den die Regierung jetzt ziehen soll: Eine Mitgliedschaft in Binnenmarkt und Zollunion. Das würde jedoch auch bedeuten, dass die Briten nicht stärker die Zuwanderung begrenzen können - ein Kernanliegen der Regierung. Trotzdem: Dieses Szenario, das sich an den Beziehungen zwischen der EU und Norwegen orientiert, könnte die besten Chancen haben.

Geht es nach den Vorkämpfern für einen weicheren Brexit, wäre das Plan B, den die Regierung jetzt ziehen soll: Eine Mitgliedschaft in Binnenmarkt und Zollunion. Das würde jedoch auch bedeuten, dass die Briten nicht stärker die Zuwanderung begrenzen können - ein Kernanliegen der Regierung. Trotzdem: Dieses Szenario, das sich an den Beziehungen zwischen der EU und Norwegen orientiert, könnte die besten Chancen haben. Modell Kanada: Vor allem den Brexit-Hardlinern schwebt ein Freihandelsabkommen wie Ceta mit der EU vor. Doch wenn zuvor keine Regeln zum EU-Austritt verabredet werden, müssen die Briten bis zum Abschluss eines solchen Abkommens mit allen Konsequenzen eines radikalen Brexits leben - etwa einer harten Grenze auf der irischen Insel.

Vor allem den Brexit-Hardlinern schwebt ein Freihandelsabkommen wie Ceta mit der EU vor. Doch wenn zuvor keine Regeln zum EU-Austritt verabredet werden, müssen die Briten bis zum Abschluss eines solchen Abkommens mit allen Konsequenzen eines radikalen Brexits leben - etwa einer harten Grenze auf der irischen Insel. Backstop streichen: Viele Abgeordnete stören sich vor allem an Mays Deal, weil darin der "Backstop" festgehalten ist. Diese Notlösung für Nordirland, so fürchten sie, könnte Großbritannien auf Dauer an die EU binden. Schon einmal hat das Unterhaus May damit beauftragt, in dieser Frage nachzuverhandeln. Ohne Erfolg, Brüssel will das Vertragswerk nicht noch einmal aufschnüren.

Kein Deal: Können sich die Briten nicht einigen, fliegen sie am 12. April aus der EU - da hat sich Brüssel festgelegt. Allein: Die große Mehrheit der Abgeordneten fürchtet die Risiken eines ungeregelten Austritts, bereits zweimal haben sie sich gegen einen No-Deal-Brexit ausgesprochen.

Können sich die Briten nicht einigen, fliegen sie am 12. April aus der EU - da hat sich Brüssel festgelegt. Allein: Die große Mehrheit der Abgeordneten fürchtet die Risiken eines ungeregelten Austritts, bereits zweimal haben sie sich gegen einen No-Deal-Brexit ausgesprochen. Zweites Referendum: Radikale Proeuropäer träumen davon, per erneuter Volksabstimmung den Brexit noch zu verhindern. Doch nicht nur die meisten Tories wollen das nicht, auch Labour ist in der Frage gespalten. Die Befürworter setzen darauf, dass ihr Plan als letzter Ausweg übrigbleibt, wenn ansonsten gar nichts mehr geht. Da kommt diese Abstimmung möglicherweise noch zu früh.

Können die Entscheidungen den Brexit-Kurs beeinflussen?

Da es sich lediglich um Testabstimmungen handelt, ist ihr Ergebnis für die Regierung nicht bindend. Und Theresa May hat auch bereits klargemacht, dass sie nicht bereit sei, den Abgeordneten einen "Blankoscheck" auszustellen.

Mays Problem: Sowohl die Mitgliedschaft in der Zollunion als auch im europäischen Binnenmarkt würde dem Programm ihrer Tories widersprechen. Akzeptiert May ein solches Votum des Parlaments, riskiert sie den Bruch ihrer Partei.

Findet sich bei den Probeabstimmungen eine solche Mehrheit, steigt allerdings der politische Druck auf die Premierministerin enorm, ihren Kurs anzupassen. Zumal May bislang selbst nicht in der Lage war, einen Alternativplan vorzulegen. Und sie könnte den Abgeordneten fortan nicht mehr vorwerfen, beim Brexit nur destruktiv zu sein.

Welche Bedeutung haben die Abstimmungen für May?

Der Beschluss des Parlaments vom Montagabend war ein bemerkenswerter Akt demokratischer Emanzipation. Für einen Moment übernehmen die Abgeordneten nun die Macht über den Zeitplan des Unterhauses. Im politischen System Großbritanniens ist das eigentlich Sache der Regierung.

Für May bedeutet all das den nächsten herben Rückschlag. Drei Regierungsmitglieder traten zurück, um gegen die Regierung stimmen zu können. Insgesamt ignorierten 29 Tories die Vorgabe ihrer Fraktionsführer. Allerdings ist die Autorität der Regierungschefin ohnehin längst dahin. Es gilt längst als ausgemacht, dass May nicht mehr allzu lange im Amt bleiben dürfte.

Somit könnte es für May sogar etwas Gutes haben, wenn jetzt das Parlament erst einmal das Sagen hat. Einigen sich die Abgeordneten nicht, steigen die Chancen für ihren Deal, den die Premierministerin etwa am Donnerstag einbringen könnte. Votiert das Parlament für einen weichen EU-Austritt, hilft das May womöglich ebenfalls, endlich die Brexit-Hardliner hinter sich zu versammeln.