Bercows Brexit-Blockade So kann May den Mr Speaker auskontern

"Ich möchte eine Erklärung abgeben", sagt John Bercow am Montagnachmittag im Unterhaus und holt tief Luft. Und eigentlich ist in diesem Moment schon klar, dass jetzt wohl etwas passiert, das der britischen Regierung nicht gefallen dürfte. Denn wenn der Unterhaussprecher zuletzt eingriff im Gezerre um den Brexit, dann bedeutete das: mehr Macht für die Abgeordneten, nicht für Theresa May und ihre Leute.

Es geht um den EU-Deal, den die Premierministerin mit Brüssel ausgehandelt und bereits zweimal äußerst erfolglos im Parlament zur Abstimmung vorgelegt hat. Doch offensichtlich will es die Regierung ein drittes Mal versuchen. Und bislang galt: Noch bevor sie beim EU-Gipfel am Donnerstag den Brexit-Aufschub beantragt, sollten die Abgeordneten entscheiden.

Doch daraus wird jetzt wohl nichts. Bercow zitiert in seiner Stellungnahme eine Regel aus dem Jahr 1604. Sie besagt: Abgelehnte Anträge können nicht in gleicher Form während einer Parlamentsperiode erneut eingebracht werden. Bercow präzisiert: Es genüge nicht, allein an der Formulierung etwas zu ändern. Der Text müsse sich "substanziell" unterscheiden.

Völlig unvorbereitet

Die Ansage des Unterhaussprechers trifft die Regierung völlig unvorbereitet. "Das ist etwas, das genaue Überlegungen verlangt", sagt ein Sprecher später nur. Klar ist: Bercow hat Mays Plan vorerst zerstört.

Denn eigentlich wollte die Premierministerin noch vor dem EU-Gipfel über ihren Deal abstimmen lassen. Zuletzt war nämlich ein Durchbruch in London zumindest näher gerückt. Noch am Wochenende hatte May renitente Tory-Hardliner und ihren Regierungspartner DUP bearbeitet. Wenn die Nordiren ihren Widerstand aufgeben, so die Überlegung, würden auch die Brexit-Ultras in den eigenen Reihen umfallen.

May wollte ihre Kritiker unter Druck setzen, indem sie sie vor die Wahl stellt: Geht ihr Deal diesmal durch, könne sie in Brüssel unter Umständen einen kurzen Brexit-Aufschub bis Ende Juni durchsetzen - und somit verhindern, dass Großbritannien an der bevorstehenden EU-Wahl teilnehmen muss. Scheitert sie aber, könnte es bis zum Brexit viel länger dauern. Ein Horrorszenario für viele EU-Gegner.

Doch ohne vorherige Abstimmung in London, ohne Gewissheit wird die EU auf dem Gipfel keine knapp bemessene Verzögerung garantieren - nur, um in drei Monaten wieder vor demselben Chaos zu stehen wie jetzt.

"Total wütend"

Entsprechend heftig fallen in London die Reaktionen aus. Der Tory-Abgeordnete Robert Buckland spricht von einer "konstitutionellen Krise", sein Parteifreund James Gray erklärte, er sei "total wütend" auf Bercow.

In der Downing Street laufen nun die Überlegungen, wie man mit dessen Vorgabe strategisch umgehen soll. Am Dienstag kommt das Kabinett zusammen, um sich zu beraten. Doch die anschließende Pressekonferenz bringt nicht allzu viel Klarheit. Ein Sprecher bestätigt lediglich, dass May EU-Ratspräsident Donald Tusk wegen des Aufschubs einen Brief schreiben werde. Details nennt er nicht.

Es kursieren verschiedene Berichte über Mays Sitzung mit den Ministern. Worin sie übereinstimmen: Die Stimmung sei mies gewesen - und May habe ziemlich planlos gewirkt.

Laut einer BBC-Reporterin wolle May die EU nun bitten, den 30. Juni als neues Brexit-Datum festzusetzen - allerdings mit Option auf eine Verlängerung bis 2021. Es wäre der Versuch, sich trotz allem irgendwie die Tür für einen schnelleren Ausstieg offen zu halten, sollte doch noch eine weitere Abstimmung über den Brexit-Deal im Unterhaus möglich werden. Andere wiederum berichten, May habe sich im Kabinett noch gar nicht festgelegt.

Wege zur dritten Abstimmung

Grundsätzlich, heißt es in London, blieben May mehrere Optionen, Bercows Regel zu umgehen.

Die Regierung könnte im Parlament beantragen, Bercows Einwand einfach zu ignorieren. Votieren die Abgeordneten dafür, wäre der Weg für eine dritte Abstimmung über den Austrittsvertrag frei - etwa in der kommenden Woche.

May könnte versuchen, ihr Papier so zu verändern, dass Bercow es akzeptiert. Geht es nach den Proeuropäern, wäre eine inhaltliche Neuerung etwa der Zusatz, dass abermals auch das Volk zum Brexit befragt werden soll. Die Premierministerin dürfte jedoch eher darauf setzen, dass Bercow die erhoffte Zusage aus Brüssel zum Brexit-Aufschub als neue Ausgangslage anerkennt.

Denkbar wäre auch, dass die Queen die Parlamentsperiode formal beendet. Dann fielen die Einschränkungen der Bercow-Regel weg. Allerdings gilt als fraglich, ob sich Elizabeth II. für ein solches politisches Manöver einspannen ließe.

Bleibt die Frage, was Unterhaussprecher Bercow selbst bezweckt. Immer wieder stand der Tory-Mann in der Kritik. Als die Regierung die erste Abstimmung über den Brexit-Deal im Dezember kurzfristig absagte, protestierte Bercow lautstark. Er gestattete den Abgeordneten, Einfluss auf die Tagesordnung des Parlaments zu nehmen, er ließ Anträge zu, die der Regierung nicht passten, andere verweigerte er hingegen. All das brachte Bercow den Vorwurf ein, beim Brexit zu bremsen.

Fest steht zumindest, das der Unterhaussprecher zu den Liberalen unter den Konservativen zählt - und dass er einst für den Verbleib in der EU gestimmt hat. Deshalb mutmaßen nun manche, Bercow wolle einen langen Brexit-Aufschub erzwingen, um Zeit für parteiübergreifende Gespräche zu gewinnen. An deren Ende könnte dann ein weicherer EU-Ausstieg stehen. Ein Austritt, bei dem Großbritannien etwa in der Zollunion bleiben könnte.

Doch zur Wahrheit gehört auch, dass nicht nur May sich nicht so richtig festlegen will, sondern auch Bercow selbst. Am Montag, nach seiner Offensive im Unterhaus, sagt er auch diesen Satz: "Die Entscheidung sollte nicht als mein letztes Wort in dieser Sache betrachtet werden."