Streit um Gibraltar Spanien droht mit Absage des Brexit-Gipfels

Kurz vor dem geplanten Abschluss des Brexit-Abkommens am Sonntag müssen die Unterhändler noch einen schweren Brocken aus dem Weg räumen: Der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez hat gedroht, an dem Treffen nicht teilzunehmen, wenn der Streit über Gibraltar nicht beigelegt wird.

Spanien erhebt seit Langem Ansprüche auf Gibraltar, das seit 1713 unter britischer Herrschaft steht. Das Brexit-Abkommen könnte, so befürchtet die Regierung in Madrid, die Zugehörigkeit Gibraltars zum Vereinigten Königreich praktisch durch die Hintertür festschreiben.

Sie pocht deshalb darauf, dass sie bei allen Absprachen zu dem britischen Überseegebiet ein Vetorecht hat. Die britische Premierministerin Theresa May wiederum betonte, die britische Herrschaft über Gibraltar werde "geschützt".

Premier Sánchez hält nach eigenen Worten eine Absage des Sondergipfels am Sonntag für möglich, falls der Gibraltar-Streit nicht beigelegt wird. "Falls es keine Einigung gibt, ist es offensichtlich, dass die Tagung des Europäischen Rats sehr wahrscheinlich nicht stattfindet", sagte er am Freitag.

May trifft am Abend Juncker

Diplomaten suchen nun mit Hochdruck nach einer Lösung. EU-Kommissionschef Juncker ist nach Angaben eines Sprechers in ständigem Kontakt mit Sanchez. Am Samstag reist May zu Gesprächen in die belgische Hauptstadt. Dort will sie am Samstagabend ebenfalls mit Juncker zusammenkommen.

Tags drauf dann sollen bei einem Sondergipfel der Vertrag über den britischen EU-Austritt im März 2019 und eine Absichtserklärung über eine künftige Wirtschafts- und Sicherheitspartnerschaft besiegelt werden.

Das seit mehr als eineinhalb Jahren währende Ringen zwischen London und Brüssel wäre damit zwar abgeschlossen, die schwierigste Aufgabe für May würde aber danach noch warten: Die Premierministerin müsste den ausgehandelten Deal im Dezember durch das britische Parlament bringen.

Drohungen aus Nordirland

Am Samstag tagt im nordirischen Belfast zudem die Democratic Unionist Party (DUP), die größte protestantische und unionistische Partei in Nordirland. Von deren Stimmen hängt die konservative Minderheitsregierung von May in Großbritannien ab. Als Gastredner ist ausgerechnet der extravagante Tory-Politiker Boris Johnson eingeladen, der aus Protest gegen Mays Brexit-Pläne als Außenminister zurückgetreten ist.

Die DUP lehnt den von May ausgehandelten Deal ab. Kritiker werfen May vor, schlecht verhandelt zu haben. DUP-Chefin Arlene Foster drohte am Freitag damit, die Zusammenarbeit mit den Tories zu beenden.

"Noch sind wir nicht soweit", sagte Foster in einem BBC-Radio-Interview. Sollte sich May aber mit ihrem Abkommen im Parlament durchsetzen, würde die Zusammenarbeit auf den Prüfstand kommen. Ohne die Unterstützung der DUP wäre Mays Regierung gescheitert.