Mays Appell vor Brexit-Abstimmung "Schluss mit den Spielchen"

Das britische Parlament stimmt am Dienstag über das von Premierministerin Theresa May ausgehandelte Austrittsabkommen mit der EU ab. Eine Ablehnung gilt als wahrscheinlich.Die Folge könnte ein ungeregelter Brexit zum Austrittsdatum am 29. März ohne Übergangsregelungen sein. Im Falle eines EU-Austritts ohne Abkommen droht Chaos.

Mit einem Appell in der Zeitung "Sunday Express" warnt May die Abgeordneten nun, die Zustimmung zu ihrem Deal zu verweigern. Dies wäre ein "katastrophaler Vertrauensbruch" gegenüber der britischen Bevölkerung, da sich die Mehrheit beim Referendum 2016 für einen Brexit ausgesprochen habe. Viele Menschen hätten damals zum "ersten Mal seit Jahrzehnten" am Prozess der politischen Willensbildung teilgenommen". Sie wollten, dass ihre Stimme gehört werde. An die Wähler direkt gewandt schreibt May: "Wir können - und dürfen - Sie nicht enttäuschen."

Die Abstimmung im Unterhaus über den Brexit-Deal sei "die größte und wichtigste Entscheidung, die ein Abgeordneter unserer Generation je wird treffen müssen."

Scharf greift May Oppositionsführer Jeremy Corbyn an. "Es handelt sich nicht um einen Diskussionswettbewerb mit Preisen, die für die ideologische Reinheit einer Position vergeben werden." In Corbyn treffe sie auf einen Labour-Führer, der mehr daran interessiert sei, Politik zu spielen als im besten Interesse des Landes zu handeln.

May weiter: "Meine Botschaft an die Abgeordneten ist ganz einfach: Schluss mit den Spielchen. Wir müssen jetzt das tun, was für unser Land das richtige ist."

Verliert May im Parlament, droht Großbritannien ein abrupter Abschied aus der EU mit vielen rechtlichen und wirtschaftlichen Unsicherheiten.

Angeblich "Verschwörung" mehrerer Abgeordneter

Zugleich berichtet die britische "Times" (hier finden Sie den zahlungspflichtigen Artikel) heute über eine angebliche "Verschwörung" mehrerer Abgeordneter verschiedener Fraktionen, die der Regierung das Heft des Handels aus der Hand nehmen wollten, sollte Mays Deal am Dienstag im Parlament scheitern.

Dieser Plan sehe vor, so das Blatt, den Brexit per Parlamentsbeschluss über das festgelegte Austrittdatum am 29. März 2019 zu verzögern, bis einige Punkte, die Brexit-Hardliner mit der EU nachverhandeln wollen, doch noch durchgesetzt werden. Ein Vorhaben, das allerdings als aussichtslos gilt.