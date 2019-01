Brexit-Rede im Parlament May quält sich mit Plan B

Knapp eine Woche nach ihrer historischen Niederlage steht Theresa May der nächste schwierige Auftritt im britischen Parlament bevor. Am Nachmittag, voraussichtlich gegen 16.30 Uhr, will die Premierministerin im Unterhaus ihre Brexit-Pläne vorstellen. Wie könnte der geregelte EU-Austritt doch noch gelingen?

Am vergangenen Dienstag hatten die Abgeordneten May eine schwere Niederlage beschert, als sie mit großer Mehrheit gegen das mit der EU ausgehandelte Austrittsabkommen stimmten. Nach einem überstandenen Misstrauensvotum hat May mit Oppositionsvertretern verhandelt und mit anderen EU-Regierungschefs wie Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und den Spitzenpolitikern der Europäischen Union gesprochen.

Ein Knackpunkt in den Verhandlungen ist die im Brexit-Abkommen festgeschriebene Auffanglösung für die Grenze zwischen der britischen Provinz Nordirland und Irland. Dieser sogenannte Backstop sieht vor, dass das Vereinigte Königreich in einer Zollunion mit der EU bleibt, wenn keine andere Vereinbarung gefunden wird. Die Brexit-Hardliner befürchten, dass Großbritannien damit auf unabsehbare Zeit an die EU gebunden bliebe.

Nach Informationen der "Sunday Times" plant May nun einen bilateralen Vertrag mit Irland, um die Nordirland-Frage zu lösen. Die Premierministerin wolle dadurch die Auffanglösung umgehen. Laut einem Bericht des "Guardian" gilt dies als wahrscheinlichste Option für Mays Plan B, und sie wolle nicht auf die Abgeordneten anderer Fraktionen zugehen. Der konservative Abgeordnete Graham Brady sagte der BBC, wenn das Problem des Backstop gelöst werde, dürfte das Austrittsabkommen die Zustimmung des Parlaments bekommen.

Irland will an Auffanglösung festhalten

Das Problem ist jedoch, dass weder Irland noch die Europäische Union dabei mitmachen dürften. Der irische Außenminister Simon Coveney hatte bereits am Sonntag klargemacht, dass seine Regierung an dem zwischen London und Brüssel ausgehandelten Austrittsabkommen festhält - einschließlich des Backstop. Nach Angaben der irischen Europaministerin Helen McEntee will Irland nicht bilateral mit Großbritannien über den Brexit verhandeln. Die Gespräche würden von der EU mit den Briten geführt, sagt sie dem Staatsrundfunk RTE. Für Irland sei auch das Karfreitagsabkommen, das den Bürgerkrieg in Nordirland beendete, nicht verhandelbar.

Skeptisch zeigte sich auch Bundesaußenminister Heiko Maas: Es sei ihm "etwas schleierhaft, was die britische Regierung mit Dublin verhandeln will", sagte der SPD-Politiker am Sonntagabend in der ZDF-Sendung "Berlin direkt". Ein solches "Zusatzabkommen" werde "keine Auswirkungen auf das haben, was mit der Kommission verabredet worden ist".

Maas sagte, er habe "große Erwartungen" an Mays Ankündigungen am Montag. An die britischen Abgeordneten gerichtet sagte er: "Letztlich reicht es nicht, wenn man in London entscheidet, was man nicht will, sondern sie müssen jetzt entscheiden, was sie wollen." Der "Bild"-Zeitung sagte Maas, Großbritannien müsse jetzt ernst und sachlich einen Ausweg suchen.

Blair rät EU von Zugeständnissen ab

Der frühere britische Premierminister Tony Blair rechnet nicht mit einem ungeregelten Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union. Dieses Risiko schätze er auf "vielleicht zehn Prozent", sagte er der "Welt" vom Montag. "Wenn das passiert, dann unbeabsichtigt." Ein chaotischer Brexit ohne Abkommen sei deshalb "der falsche Fokus". Vielmehr sollte eine Verschiebung des Austrittstermins vorbereitet werden.

Ein Entgegenkommen der EU bezeichnete Blair als nutzlos. "Die Einigung über die künftige Beziehung ist so vage, dass sich die Europäer auf einen anhaltenden Kampf einstellen müssen", sagte Blair. Selbst wenn die EU von der für den Notfall vorgesehenen Auffanglösung für die Grenze zwischen der britischen Provinz Nordirland und Irland absehe, "selbst dann würde das den Deal nicht retten". Er glaube aber nicht, dass die EU die Position der irischen Regierung aufgebe.

Neue App für EU-Bürger

Zusätzlich droht May in ihrer Heimat neuer Ärger. Abgeordnete im Unterhaus wollen der Premierministerin laut einem Bericht der "Times" teilweise die Kontrolle zum Brexit-Prozess entziehen. So will eine parteiübergreifende Initiative May dazu bringen, den Austrittsprozess zu stoppen, falls bis Ende Februar keine Einigung im britischen Parlament erzielt wird. Eine Regierungssprecherin nannte die Initiative "extrem beunruhigend".

Großbritannien wird die Europäische Union nach bisherigen Plänen am 29. März verlassen. Die britische Regierung lancierte am Montag eine neue Smartphone-App für EU-Bürger, die nach einem Brexit in Großbritannien bleiben wollen. Etwa 3,5 Millionen EU-Bürger, die in Großbritannien leben, werden nach einem Brexit einen neuen Antrag stellen müssen, um weiter in dem Land arbeiten zu können und staatliche Leistungen zu erhalten.