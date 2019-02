Wieder einmal ist Theresa May nach Verhandlungen mit der EU nach Großbritannien zurückgekehrt, um dort im Unterhaus das weitere Vorgehen rund um den Brexit vorzustellen. Dabei plädierte die Premierministerin weiter dafür, im Parlament eine Mehrheit für den ausgehandelten Vertrag mit der EU zu gewinnen. Das solle bis zum 12. März passieren. Klappt das nicht, stellte sie allerdings auch alternative Pläne vor. Dann solle es zu verschiedenen Abstimmungen kommen.

So soll das Unterhaus unter anderem darüber entscheiden, ob Großbritannien die EU ohne Deal verlassen wolle. "Wenn wir müssen, machen wir aber auch den Austritt ohne Abkommen zum Erfolg", sagte May vor den Abgeordneten in London.

Als zweite Möglichkeit stellte May auch in Aussicht, dass es eine Verschiebung des Brexits geben könne. Es ist eine Alternative, die sie stets ablehnte und die sie auch jetzt noch nicht befürwortet: "Das macht es nicht leichter, ein Abkommen zu erzielen", sagte May. Sie sprach sich erneut dafür aus, die EU wie ursprünglich festgelegt am 29. März und mit einem Austrittsabkommen zu verlassen.

Corbyn nennt Vorschlag "grotesk rücksichtslos"

Ihren grundsätzlichen Widerstand gegen eine Verschiebung hat sie durch das Angebot nun aber aufgegeben. Ein "kurzer und begrenzter" Aufschub sei möglich, wenn sich bis Mitte März im Unterhaus keine Mehrheit für eine andere Lösung abzeichne, sagte May.

Bei der Opposition kommt der neueste Vorschlag Mays nicht gut an. Das Vorgehen der Premierministerin sei "grotesk rücksichtslos", sagt Labour-Chef Jeremy Corbyn. Er fordert eine Volksabstimmung über das Brexit-Abkommen. "Ein Austritt ohne Abkommen wäre eine Katastrophe."

Erst am Montag hatte sich Labour hinter die Forderung nach einem zweiten Referendum gestellt. (Lesen Sie hier mehr zu den Hintergründen). Darüber hinaus wächst auch in der eigenen Regierung der Widerstand: Die "Daily Mail" berichtete, dass 15 Staatssekretäre bereit zum Rücktritt seien.