Zweimal ist Theresa May mit ihrem Brexit-Abkommen bereits im Parlament gescheitert. Damit es bei einer möglichen dritten Abstimmung klappt, hat die britische Premierministerin nun offenbar ihren Rücktritt in Aussicht gestellt. Sie werde die nächste Phase der Brexit-Verhandlungen nicht leiten, sagte May demnach vor Abgeordneten ihrer Konservativen Partei. Die Regierung veröffentlichte entsprechende Auszüge aus der Rede der Regierungschefin.

Sie habe die Stimmung der Fraktion ihrer Partei wahrgenommen, sagte May: "Ich weiß, dass es den großen Wunsch nach einer neuen Herangehensweise - und nach einer neuen Führung - in der zweiten Phase der Brexit-Verhandlungen gibt, und ich werde dem nicht im Weg stehen."

Und weiter: "Ich bin dazu bereit, diesen Job früher zu verlassen, als ich das vorhatte, um das zu tun, was für unser Land und unsere Partei richtig ist." May drängte allerdings auch erneut darauf, dem Austrittsabkommen, das sie mit der EU ausgehandelt hat, zuzustimmen: "Aber wir müssen den Deal durchbekommen und den Brexit abliefern."

Unterhaus stimmt über Alternativen ab

Ursprünglich wollte Großbritannien bis zum 29. März aus der EU austreten - also bis Freitag. Weil dieser Termin aber längst nicht mehr zu halten ist, wurde er verschoben. Gibt es letztlich doch noch eine Zustimmung zu Mays Deal, dann verlässt Großbritannien die EU am 22. Mai. Gibt es keine Zustimmung, gilt bereits der 12. April als Frist. Und dann ist noch unklar, wie es weitergeht.

Am Abend stimmt das Unterhaus allerdings zunächst über mögliche Alternativen für Mays Brexit-Deal ab. Acht Anträge stehen zur Wahl, darunter auch ein harter Brexit oder ein erneutes Referendum. Diese Abstimmung ist allerdings nicht bindend. Sie dient vielmehr dazu, auszuloten, welche Option im Parlament eine Mehrheit erreichen könnte. Zur Abstimmung kommt es ab 20 Uhr, Ergebnisse werden ab etwa 23 Uhr erwartet.