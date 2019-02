Rund einen Monat vor dem geplanten Brexit gerät Theresa May auch in der eigenen Tory-Partei weiter unter Druck. Drei Staatssekretäre drohen öffentlich damit, im Notfall parteiübergreifend gegen die Premierministerin zu stimmen, sollte May einen EU-Austritt ohne Abkommen nicht definitiv ausschließen. Das teilten die Regierungsmitglieder in einem offenen Brief mit, den die "Daily Mail" veröffentlichte.

Könne May keine Zugeständnisse aus Brüssel erringen, die dem Austrittsvertrag eine Mehrheit im Unterhaus sichern würden, müsse sie das Austrittsdatum verschieben, schrieben die Staatssekretäre Margot James (Digitales), Claire Perry (Energie) und Richard Harrington (Industrie) in dem Gastbeitrag: "Wir bitten die Regierung inständig, diesen Schritt diese Woche zu tun." Die Regierung müsse einen kühlen Kopf bewahren, heißt es weiter. Die Folgen eines EU-Austritts ohne Abkommen wären für die Wirtschaft gravierend.

Bis zu 15 Staatssekretäre offenbar zum Rücktritt bereit

Zudem sind nach Informationen der "Daily Mail" bis zu 15 Parlamentarische Staatssekretäre bereit, ihre Ämter niederzulegen, um gegen Mays Kurs vorzugehen. Damit droht der Premierministerin eine regelrechte Revolte in der eigenen Partei.

So wächst der Druck auf May, den EU-Ausstieg zu verschieben. Am Dienstag will sie das Parlament über den Stand der Beratungen mit der EU informieren. Am Mittwoch wird es eine neue Abstimmungsrunde über die nächsten Brexit-Schritte geben. Die Premierministerin will dem Unterhaus erst am 12. März den möglicherweise ergänzten Brexit-Vertrag zur Abstimmung vorlegen - gerade einmal 17 Tage vor dem anvisierten Austrittsdatum.

EU-Ratspräsident Donald Tusk hatte am Montag eine Verschiebung angesichts der festgefahrenen politischen Lage als "vernünftige Lösung" bezeichnet. Das Unterhaus könnte bereits am Mittwoch über eine Vorlage abstimmen, die eine solche Verschiebung verlangt. Zudem wächst die Unterstützung für den Wunsch von Brexit-Gegnern nach einem zweiten Referendum: Am Montag stellte sich Labour-Chef Jeremy Corbyn hinter diese Forderung.