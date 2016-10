Großbritannien May will Brexit noch vor Bundestagswahl starten

Theresa May will mit dem Brexit nicht bis zur nächsten Bundestagswahl warten. Großbritanniens Regierungschefin hat angekündigt, das formale Austrittsverfahren nach Artikel 50 des EU-Vertrags noch vor dem Votum in Deutschland im September nächsten Jahres einzuleiten. Das sagte May der britischen "Sunday Times".

Die Premierministerin schloss die Möglichkeit einer vorgezogenen Wahl in Großbritannien aus. Dies würde zu Instabilität führen, sagte May. Sie werde den "European Communities Act" von 1972 aufheben. Das Gesetz bildete die Grundlage für den Beitritt Großbritanniens zu den Vorläuferorganisationen der EU.

Großbritanniens Konservative beginnen am Sonntag in Birmingham ihren jährlichen Parteitag. Das Treffen der Regierungspartei dürfte von der Diskussion über den EU-Austritt des Landes bestimmt werden. Mays erste Parteitagsrede als Vorsitzende der Tories wird mit Spannung erwartet. Beobachter erhoffen sich Hinweise darauf, wie sich London in den Verhandlungen mit den verbleibenden EU-Staaten positionieren will.

Die Briten hatten in einem Referendum am 23. Juni für den Brexit gestimmt. May übernahm kurz darauf den Parteivorsitz und den Posten an der Regierungsspitze von David Cameron. Das offizielle Gesuch zum Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union reichte die neue Regierung bislang nicht ein. Der Parteitag dauert bis Mittwoch.

Nach Ansicht von Bundeskanzlerin Angela Merkel muss die EU nach dem Brexit-Votum ihre Politik überprüfen. "Das ist ein Warnsignal an uns alle. Was haben wir an Europa?", sagte Merkel am Freitag in Düsseldorf bei einer Feierstunde der CDU-Landtagsfraktion.

Die EU-Regierungen müssten klären, was getan werden müsse, damit Bürger Europa wieder als Erfolg wahrnähmen. Man könne sich konzentrieren, betonte Merkel mit Blick auf die Frage, ob Entscheidungen auf europäischer oder nationaler Ebene fallen sollen. Zudem müssten die EU-Staaten Zusagen einhalten und schneller entscheiden.