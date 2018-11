Seit Wochen steht die britische Premierministerin Theresa May wegen ihrer Brexit-Politik in der Kritik, seit Wochen muss sie ihren Deal verteidigen. In einem Interview gab sich die Politikerin nun zuversichtlich. Sie müsse kein Misstrauensvotum wegen ihres Brexit-Entwurfs fürchten, sagte May im Gespräch mit "Sky News".

Auf die Frage, ob es die erforderlichen 48 Stimmen für ein Misstrauensvotum aus den eigenen Reihen der Konservativen gebe, sagte sie: "Soweit ich weiß, nein." Es seien demnach nicht genügend Stimmen zusammengekommen.

Tatsächlich würden die Verhandlungen mit der Europäischen Union (EU) nicht einfacher, wenn die Regierungschefin abtreten müsste. Dies würde die Gespräche und den Brexit in die Länge ziehen. Die nächsten sieben Tage bezeichnete May nun als entscheidend. "Es geht um die Zukunft dieses Landes."

Die Brexit-Verhandlungen gingen laut May wie geplant kommende Woche weiter. Sie werde nach Brüssel reisen und sich mit EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker treffen. Dort soll es nun über letzte Details in den Beziehungen zwischen Großbritannien und de Europäischen Union nach dem Austritt am 29. März 2019 gehen.

Die britische Regierung und die EU hatten sich erst kürzlich auf einen Entwurf für ein Brexit-Abkommen geeinigt. Allerdings kann sich May nicht auf eine sichere Mehrheit im Unterhaus stützen. Einige Abgeordnete ihrer eigenen Konservativen Partei, die Torys, haben bereits angekündigt, gegen das Abkommen zu stimmen. Zudem droht May ein Misstrauensvotum im Parlament.

Gleichzeitig drohen weitere Kabinettsmitglieder mit Rücktritt, sollte May nicht nachverhandeln. Es ist unklar, wie May das vorgelegte Abkommen durchs Parlament bekommen will. Es gilt jedoch als sehr unwahrscheinlich, dass sich die EU auf tiefer gehende Nachverhandlungen einlässt. Medien zufolge könnte bereits am Dienstag eine Abstimmung über die Zukunft der Regierungschefin stattfinden.

Harte Kritik äußerte der am Freitag zurückgetretene Brexit-Minister Dominic Raab. Er warf May schwache Verhandlungsführung vor. Sie habe der EU nicht glaubwürdig damit gedroht, notfalls ohne Abkommen auszuscheiden.

"Wenn wir diesen Deal nicht zu vernünftigen Konditionen abschließen können, müssen wir sehr ehrlich sein mit dem Land, dass wir uns nicht bestechen und erpressen oder drangsalieren lassen und wir unserer Wege gehen werden", sagte Raab der "Sunday Times". In der EU-Kommission seien aus seiner Sicht "dunkle Mächte" am Werk.