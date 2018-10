Großbritannien Premierministerin May offen für längeren Übergang zum Brexit

Theresa May zeigt sich offen für eine längere Übergangsphase nach dem Brexit. Dies sei eine der Ideen, um im Notfall eine feste Grenze auf der irischen Insel zu vermeiden, sagte die britische Premierministerin am Donnerstagmorgen in Brüssel. Es ginge aber nur um einige Monate, und sie sei fest überzeugt, dass diese Notfalloption gar nicht gebraucht werde, betonte sie.

Bei den Verhandlungen über den für 2019 geplanten britischen EU-Austritt hatte die Europäische Union zuletzt eine längere Übergangsfrist ins Gespräch gebracht. Provisorisch vereinbart ist bislang eine Phase bis Ende 2020, in der sich praktisch nicht ändert. Die EU schlägt vor, diese um ein Jahr auszudehnen und in der Zeit die dauerhaften Beziehungen zwischen der EU und Großbritannien zu klären.

Gipfel ohne Einigung

May sagte, die Verlängerung käme nur zum Tragen, wenn bis Ende 2020 keine Vereinbarung über die künftigen Beziehungen stünde - das sei aber nicht zu erwarten. Sie arbeite daran, dass die künftige Wirtschafts- und Sicherheitspartnerschaft bis dahin vereinbart sei. In jedem Fall wolle die britische Regierung gemeinsam mit der EU sicherstellen, dass auf der irischen Insel keine feste Grenze entstehe.

Wörtlich sagte May: "Wenn es eine Lücke gibt zwischen der Übergangsphase und dem Zeitpunkt, an dem die künftigen Beziehungen eintreten (...), wollen wir sicherstellen, dass es keine harte Grenze zwischen Nordirland und der Republik Irland gibt."

Der Streit über die Garantie einer offenen Grenze - den sogenannten Backstop - ist die größte Hürde für die Verhandlungen über ein Austrittsabkommen. Eine Teilung der irischen Insel durch Grenzkontrollen und Schlagbäume soll es nicht geben, weil sonst neue Gewalt in der ehemaligen Bürgerkriegsregion ausbrechen könnte.

Die Premierministerin steht innenpolitisch allerdings unter dem Druck von Brexit-Hardlinern, die einen schnellen und harten Bruch mit Brüssel wollen.

Die 27 EU-Regierungen hatten am Mittwochabend ihre Beratungen über den Brexit wie erwartet ohne Einigung beendet. Wann es ein weiteres Spitzentreffen zu dem Thema geben soll, ist noch offen. Ein neuer Gipfel soll erst wieder anberaumt werden, wenn EU-Chefunterhändler Michel Barnier entscheidende Fortschritte meldet.

Weber: Politisches Chaos in Großbritannien

Der CSU-Europapolitiker Manfred Weber zeigte sich ernüchtert nach dem Gipfel. Er fordert Zugeständnisse der britischen Regierung. London müsse jetzt liefern, sagte der Fraktionschef der Europäischen Volkspartei dem Südwestrundfunk.

May habe die ausgestreckte Hand der Europäischen Union nicht angenommen, kritisierte Weber. Die Regierungschefin stehe im eigenen Land unter Druck der Verfechter eines harten Brexits. Deshalb befinde sich Großbritannien "im politischen Durcheinander, im Chaos". Dennoch hoffe er, "dass London jetzt endlich kompromissfähig ist".

Der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz zeigt sich trotz der festgefahrenen Verhandlungen zuversichtlich, dass bald eine Lösung erzielt wird. "Ich bin nach wie vor optimistisch, dass in den nächsten Wochen oder Monaten die Brexit-Frage geklärt werden kann", sagte der derzeitige EU-Ratsvorsitzende in einem Radio-Interview mit dem ORF.

Inhaltlich habe der EU-Gipfel am Vortag keine Neuigkeiten gebracht, sagte Kurz. Es habe sich aber gezeigt, dass die "Einheit der EU-27 nicht nur gewahrt ist, sondern dass es nur wenig Diskrepanzen gibt".