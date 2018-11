Kommentar Halten Sie durch, Frau May

Die britische Premierministerin Theresa May ist nicht zu beneiden. Alle Seiten prügeln auf sie ein. Ihr Brexit-Minister wirft hin, ausgerechnet einen Tag nachdem weißer Rauch beim Brexit-Deal aufgestiegen ist. Im britischen Unterhaus wird May stundenlang gegrillt, kaum ein Wort der Unterstützung fällt für die umlagerte Regierungschefin, im Gegenteil: Die strammen Brexiteers rüsten für ein Misstrauensvotum.

Die britischen Medien haben May ohnehin längst abgeschrieben. Am Tag nach dem Deal zeigen sie die Frau auf ihren Titelblättern als Ertrinkende. Für Theresa May, so scheint es, ist keine Demütigung gemein genug.

Und dennoch: Wer hätte gedacht, dass die Premierministerin überhaupt so weit kommen würde? Ihr Kabinett, das nun beinahe stündlich schrumpft, hat dem Entwurf für einen Austrittsvertrag der EU mit dem Vereinigten Königreich zugestimmt. Schon dass dieses Zwischenziel erreicht wurde, gleicht einem Wunder, wenn man sich vor Augen hält, was in den vergangenen Monaten über May und ihre Schwäche zu hören war.

Stattdessen verteidigt May jetzt einen Brexit-Deal, der natürlich nicht perfekt ist, der aber dem, was für die Briten in Brüssel zu holen war, ziemlich nahekommt. Bürgerrechte, Austrittsrechnung, Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshof, viele der Regeln in dem 585-Seiten-Vertrag mögen den Brexiteers nicht gefallen, aber beinahe überall bewegen sich die Ergebnisse im Rahmen dessen, was machbar war.

May stapft tapfer weiter

Sicher, der Kompromiss leistet nicht, was Kompromisse eigentlich leisten sollen, er sorgt nicht für Frieden, in Großbritannien zumindest nicht. Doch glaubt jemand im Ernst, wenn May mit einem anderen Vertrag aus Brüssel zurückgekommen wäre, würden Boris Johnson und seine Bundesgenossen nun Ruhe geben? Europa befindet sich auch in den entscheidenden Tagen des Brexit-Dramas in Geiselhaft der britischen Torys und ihrem seit Jahrzehnten nicht geklärten Verhältnis zur EU. Und unsere beste Aussicht ist, dass sich May am Ende durchsetzt.

Frau May stapft tapfer weiter, allein das muss einem Respekt abnötigen. Vor allem, wenn man sich in Erinnerung ruft, wie die vergleichsweise harmlose Drohung eines Horst Seehofer in Deutschland, einige Flüchtlinge nach Österreich zurückzuschicken, die Bundesregierung im Frühsommer für mehrere Wochen an den Abgrund geführt hat. Ein Witz, verglichen mit dem, was May, übrigens Pastorentochter wie Merkel, auszuhalten hat.

Videoanalyse: "Mays Widersacher planen ein Misstrauensvotum"

Video SPIEGEL ONLINE

Nach allem, was man weiß, war May nie eine glühende Anhängerin des Brexits. Vor dem Referendum stand sie, wenn auch nicht an vorderster Front, auf Seiten derer, die gegen ein Ausscheiden aus der EU waren. Jetzt sorgt sie - gezwungenermaßen oder aus Überzeugung - dafür, dass die Briten eng an die EU angebunden bleiben und der unvermeidliche wirtschaftliche Schaden sich in Grenzen halten könnte. Das nutzt nicht nur den Briten, sondern auch dem Rest der EU, nicht zuletzt Deutschland.

Daher ein ketzerischer Gedanke zum Abschluss. May, die ehemalige Gegnerin des Austritts, liefert einen Brexit, der die Briten so nahe wie denkbar an der EU hält, ohne dass es Die-hard-Brexiteers (bislang) gelingt, sie zum Teufel zu jagen. Wenn May für ihren Deal im Dezember auch noch eine Mehrheit im Parlament bekommt (aus heutiger Sicht, zugegeben, ein dickes wenn) wäre das Ausdruck echter Staatskunst.

Sieht man einmal von der Eurokrise ab, hätte May dann womöglich mehr für Europa erreicht als Angela Merkel in dreizehn Jahren Kanzlerschaft.