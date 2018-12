EU-Gipfel in Brüssel May kämpft um weitere Zugeständnisse beim Brexit

Wie geht es mit dem Brexit nach Theresa Mays nur knapp überstandenem Misstrauensvotum weiter? Die konservative britische Regierungschefin will auf dem EU-Gipfel in Brüssel nun "rechtliche und politische Rückversicherungen" erhalten, um das Unterhaus doch noch vom bereits ausgehandelten Deal zu überzeugen. Konkret geht es May um die Garantie für eine offene Grenze zwischen Nordirland und Irland - genannt Backstop.

Ob May noch weitere Zugeständnisse aushandeln kann, ist fraglich. Die EU hat zwar Entgegenkommen signalisiert, allerdings in sehr engen Grenzen - und ohne Vertragsänderung. In einem der Nachrichtenagentur Reuters vorliegenden Entwurf für eine Erklärung heißt es, möglich sei ein Bekenntnis, dass der Backstop nur eine Rückversicherung sei - seine Anwendung aber nicht angestrebt werde. Änderungen oder Neuverhandlungen am Brexit-Abkommen werde es nicht geben.

Maas: Kein Spielraum für Änderungen am Brexit-Vertrag

Bundesaußenminister Heiko Maas sagte im Deutschlandfunk, der Text sei eine Entscheidungs-, keine Verhandlungsgrundlage. Das gelte auch für die umstrittene Notfalllösung zur Grenzfrage zwischen Irland und Nordirland. Zugleich zeigte sich der SPD-Politiker erleichtert, dass May die Abstimmung in ihrer Partei überstanden hat. Damit sei für den Moment "zumindest das totale Chaos" in Sachen Brexit abgewendet worden" und es gebe noch einmal die Chance, eine Mehrheit für den Brexit-Vertrag im britischen Parlament zu erreichen.

May hatte die Stimmen von 200 der 317 konservativen Abgeordneten im Unterhaus erhalten. Sie kann damit als Parteichefin und Premierministerin weitermachen, allerdings stimmten deutlich mehr Abgeordnete gegen sie, als erwartet.

Der EU-Gipfel am Donnerstag in Brüssel beschäftigt sich erneut mit den britischen Austrittsplänen. Bundeskanzlerin Angela Merkel und die übrigen Staats- und Regierungschefs wollen dazu beitragen, dass der fertige EU-Austrittsvertrag eine Mehrheit im britischen Parlament findet und eine chaotische Trennung Ende März vermieden wird. Wie dies ohne Nachverhandlungen geschehen soll, ist allerdings offen.

Grafik zum Brexit-Deal Stand der Verhandlungen So geht es weiter im Brexit-Poker

Unterdessen wächst nach dem Votum weiter der Druck auf May. Der konservative Hinterbänkler Jacob Rees-Mogg sagte: "Sie muss dringend zur Queen gehen und zurücktreten." Auch die nordirische DUP, auf die Mays Minderheitsregierung angewiesen ist, und die Opposition kündigten weiteren Widerstand gegen die Premierministerin an. Labour-Chef Jeremy Corbyn setzt auf Neuwahlen.