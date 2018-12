Brexit May kündigt Abstimmung für dritte Januarwoche an

Im letzten Augenblick hatte Großbritanniens Premierministerin Theresa May die Abstimmung über das Brexit-Abkommen im britischen Parlament gecancelt. Nun steht zumindest ein neuer Zeitraum für das Votum fest: Es soll in der dritten Januarwoche stattfinden - vom 14. Januar an.

Die Debatte werde bereits in der Woche davor fortgesetzt, sagte May. Die Premierministern hatte die eigentlich für den 11. Dezember angesetzte Abstimmung gecancelt, weil sich eine deutliche Niederlage abzeichnete. Sie hofft nach wie vor darauf, dass sie sich mit ihrem Brexit-Deal im Parlament durchsetzen kann. Doch das scheint inzwischen mehr als zweifelhaft.

Im britischen Unterhaus zeichnet sich seit Wochen erheblicher Widerstand gegen das mühsam ausgehandelte Vertragswerk zum Brexit ab. Nicht nur die Oppositionsparteien wollen dagegen stimmen, sondern auch rund 100 von Mays regierenden Konservativen. Ein Misstrauensvotum ihrer eigenen Partei überstand May aber. Der Vorwurf lautet, dass May beim Gipfel in Brüssel keine bedeutenden Zugeständnisse für ihr Land aushandeln konnte. Labour-Chef Jeremy Corbyn warf der Premierministerin vor, "rücksichtslos die Uhr runterlaufen zu lassen".

Gegen ein zweites Referendum

Sollte das mit Brüssel ausgehandelte Abkommen vom Parlament abgelehnt werden, droht am 29. März 2019 ein ungeregelter Brexit mit unabsehbaren Folgen für die Wirtschaft und Chaos in vielen Lebensbereichen. Die britischen Wähler hatten im Juni 2016 mit knapper Mehrheit für den Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU gestimmt.

May erteilte den Forderungen nach einem zweiten Referendum eine klare Absage: Es würde der britischen Politik "irreparablen Schaden" zufügen und das Land zudem "weiter spalten", heißt es in vorab veröffentlichten Auszügen einer Rede, die May heute im britischen Parlament halten will. "Lassen Sie uns den Briten gegenüber nicht Wort brechen, indem wir versuchen, ein weiteres Referendum abzuhalten."