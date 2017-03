Unabhängigkeitsbestrebungen May will vor Brexit nicht über Schottlands Referendum reden

Bleibt Schottland ein Teil Großbritanniens, oder wählt es die Unabhängigkeit? Geht es nach der schottischen Regierungschefin Nicola Sturgeon, entscheiden die Bürger über diese Frage noch bevor das Vereinigte Königsreich die Brexit-Verhandlungen mit der Europäischen Union abgeschlossen hat. Das letzte Wort hat allerdings die Regierung in London - und Premierministerin Theresa May hat diesem Plan nun eine deutliche Abfuhr erteilt.

"Jetzt ist nicht die Zeit dafür", sagte May dem Fernsehsender ITV. Sie werde keine Diskussionen mit der schottischen Regierung über ein zweites Unabhängigkeitsreferendum anfangen.

Die Antwort aus Edinburgh ließ nicht lange auf sich warten. Die schottische Regierungschefin Sturgeon twitterte, ein solches Vorgehen sei "undemokratisch" und beweise, dass die konservative Regierung "die Entscheidung des schottischen Volks fürchtet". Trotz der Abfuhr aus London soll das schottische Parlament in Edinburgh wie geplant am kommenden Mittwoch über das Referendum abstimmen.

Sturgeon hatte am Montag angekündigt, das Referendum im Zeitraum zwischen Herbst 2018 und Frühjahr 2019 abzuhalten. Wenn May wie angekündigt im März den Brexit-Prozess in Gang setzt, wären die Verhandlungen Londons mit Brüssel zu diesem Zeitpunkt weitgehend abgeschlossen, aber der Austritt noch nicht vollzogen. Die Verhandlungen mit der EU sind auf zwei Jahre angesetzt und würden demnach im Frühjahr 2019 enden.

May will einen harten Brexit - das heißt einen Austritt aus dem Europäischen Binnenmarkt und der Zollunion. Die schottische Regierung fordert eine Sonderrolle für Schottland mit Verbleib im europäischen Binnenmarkt. Eine Mehrheit der Schotten hatte sich beim Brexit-Referendum im vergangenen Jahr dafür ausgesprochen, in der EU zu bleiben. Sie wurden von einer Mehrheit in England und Wales überstimmt. Die britische Premierministerin schloss eine weitere Mitgliedschaft des Landes im europäischen Binnenmarkt aus. Bislang ist sie nicht auf die schottischen Forderungen eingegangen.

Schottland hatte bereits im Jahr 2014 über eine Unabhängigkeit von Großbritannien abgestimmt. Damals sprach sich jedoch eine Mehrheit gegen die Abspaltung aus. Nach dem Brexit-Referendum wuchs bei den Separatisten der regierenden Nationalpartei SNP wieder die Hoffnung auf Unabhängigkeit.

Die britische Königin Elizabeth II. machte am Donnerstag formal den Weg für den EU-Austritt frei, in dem sie dem Brexit-Gesetz zustimmte. Die königliche Zustimmung, die stets von den Sprechern des Unter- und Oberhauses im Parlament verkündet wird, galt als reine Formsache.