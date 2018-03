Theresa May will keines der bestehenden Modelle für eine künftige Partnerschaft mit der EU nach dem Brexit übernehmen. Die britische Premierministerin lehnte ein reines Handelsabkommen wie zwischen der EU und Kanada ebenso ab wie eine Mitgliedschaft im Europäischen Binnenmarkt nach dem Vorbild von Norwegen. Sie dürfte damit die Erwartungen in Brüssel auf eine klare Position erneut enttäuscht haben.

Sie strebe die "breiteste und tiefste Partnerschaft" mit der EU an, sagte May. "Wir wollen keine Einführung von Zöllen oder Beschränkungen sehen." Gleichzeitig solle Großbritannien seine eigenen Handelsverträge mit Drittländern abschließen können.

Nordirland-Plan der EU vehement abgelehnt

May wies erneut energisch den Plan der EU zurück, Nordirland nach einem Brexit notfalls de facto im EU-Binnenmarkt und in der Zollunion zu belassen. Denn ein solches Vorhaben "würde den gemeinsamen britischen Markt aufbrechen" und sei deshalb nicht akzeptabel, sagte die Premierministerin bei einer Grundsatzrede.

Einen entsprechenden Vorschlag hatte der EU-Chefunterhändler Michel Barnier am Mittwoch gemacht. May hatte diese Idee bereits unmittelbar danach abgelehnt: "Kein britischer Premierminister könnte dem jemals zustimmen", sagte sie.

Großbritannien sei verpflichtet, eine "harte Grenze" zum EU-Mitglied Irland zu vermeiden und sicherzustellen, dass es in Nordirland keine Rückkehr zu Gewalt gebe. Auch die EU will, in Abstimmung mit Irland, eine solche harte Grenze auf der Insel vermeiden, um den prekären Friedensprozess in Nordirland nicht zu stören. Viele Bestimmungen des Karfreitagsabkommens, das den blutigen Nordirlandkonflikt beendete, basieren auf einer Grenze ohne Kontrollen zum EU-Mitglied Irland.

Sie sei aber "zuversichtlich", dass es zu einer Einigung zwischen Großbritannien und der EU komme, sagte May. Großbritannien strebe nach dem EU-Austritt ihres Landes so umfassende Beziehungen zur Gemeinschaft wie möglich an. Dies liege auch im Interesse der EU. Großbritannien könnte sich auch künftig an EU-Wettbewerbsregeln und die Regeln über Beihilfen halten. Um die Güterströme an der Grenze nicht zu behindern, strebe sie enge Beziehungen zur EU in den Bereichen Regulierung und Standards an.

Brüssel drängelt seit Monaten. Die Europäische Union will eine klare Ansage von der britischen Regierung, wie der Brexit und die künftige Partnerschaft beider Seiten aussehen soll. Denn davon hängt viel ab, vor allem für die Wirtschaft auf beiden Seiten des Ärmelkanals.