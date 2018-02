EU-Austrittsverhandlungen Theresa May lehnt Brexit-Vertragstext ab

Großbritanniens Premierministerin Theresa May hat den vom Chefunterhändler der Europäischen Union, Michel Barnier, vorgestellten Vertragsentwurf zum Brexit scharf kritisiert. "Kein britischer Premierminister könnte dem je zustimmen", sagte May. Denn er schaffe eine Zoll- und Regulierungsgrenze entlang der Irischen See.

Das werde sie EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und anderen "kristallklar machen", sagte sie. Die Irische See liegt zwischen Irland und Großbritannien.

Der von der Kommission veröffentlichte Entwurf würde, wenn er umgesetzt wird, "die freie Wirtschaft des Vereinigten Königreichs untergraben und die Verfassungsintegrität des Vereinigten Königreichs gefährden", sagte May. Eine auch von der Opposition geforderte Zollunion mit der EU wäre ein Betrug an dem Brexit-Votum der Briten.

Ihre Regierung wolle ein Abkommen mit der EU, das Großbritannien die Kontrolle über seine Gesetze, Grenzen und Finanzen zugestehe, sagte May. Strenge Kontrollen an der Grenze zwischen dem im Königreich verbleibenden Nordirland und dem EU-Mitglied Irland solle es aber nicht geben. May kündigte an, mit der EU weiterverhandeln zu wollen.

Chefunterhändler Barnier hatte den Entwurf zuvor einen "Schlüsselmoment" bei den Verhandlungen genannt. Als Notlösung ist in dem Text auch die Passage vorgesehen, dass im britischen Nordirland wichtige Regeln der Zollunion und des EU-Binnenmarkts weiter gelten sollen, um Grenzkontrollen zum EU-Mitglied Irland zu verhindern. Der Brexit könnte das eng mit Großbritannien verbundene Land hart treffen. (Lesen Sie hier die Analyse: Irlands Angst vor der neuen Grenze.)

Ende März 2019 werden die Briten die EU verlassen. Laut Barnier sollen die Gespräche darüber im Herbst diesen Jahres abgeschlossen sein. Dann solle es auch einen tatsächlichen Vertrag geben, basierend auf dem nun veröffentlichten Entwurf. So würde beiden Seiten genug Zeit zur Bestätigung der Vereinbarungen eingeräumt.

May will am Freitag eine Brexit-Rede halten, ihre Vorstellung von der künftigen Beziehung zur EU skizzieren. Zudem plant May am Montag ein Statement zum EU-Austritt im britischen Parlament.

