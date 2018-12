Brexit Theresa May muss sich Misstrauensabstimmung stellen

Der Streit um das Brexit-Abkommen eskaliert: Die britische Premierministerin Theresa May muss sich wegen ihres Austritts-Kurses noch an diesem Mittwochabend im Parlament einer Abstimmung über ihr Amt als Chefin der Konservativen Regierungspartei stellen. Das teilte der Vorsitzende eines einflussreichen Parlamentskomitees, Graham Brady, in London mit.

Sollte May die Misstrauensabstimmung verlieren, wäre auch ihr Posten als Premierministerin nicht mehr zu halten. Die Abstimmung soll zwischen 19 und 21 Uhr MEZ erfolgen. Danach wird das Ergebnis noch am Abend veröffentlicht, wie der Vorsitzende des sogenannten 1922-Komitees weiter mitteilte.

Ausgelöst wurde der Putschversuch durch den Streit über das Brexit-Abkommen, das die Unterhändler Großbritanniens und der EU in Brüssel ausgehandelt haben. Die Kritik vieler Brexit-Hardliner entzündet sich vor allem am sogenannten Backstop, der den ausgehandelten Deal zwischen Großbritannien und EU vorsieht. Sollten London und Brüssel keine bessere Lösung finden, bliebe Großbritannien in der EU-Zollunion. So will man eine harte Grenze auf der irischen Insel verhindern.

Kritiker fürchten deshalb, auf ewig an die EU gekettet zu sein. Am 29. März scheidet das Land aus der Staatengemeinschaft aus.

Erfolg des Votums noch fraglich

Entscheidenden Einfluss auf den Misstrauensantrag hatte der erzkonservative Hinterbänkler Jacob Rees-Mogg. Er hatte der Premierministerin bereits kurz nach der Veröffentlichung des Brexit-Abkommens sein Misstrauen ausgesprochen. Ein erster Versuch, die für eine Abstimmung notwendigen 48 Misstrauensbriefe zusammenzubekommen, war aber gescheitert. Rees-Mogg steht einer Gruppe von rund 80 Brexit-Hardlinern in der Fraktion vor.

Unklar ist, ob die Rebellen May wirklich stürzen können. Sie brauchen dafür eine Mehrheit der 315 konservativen Abgeordneten. Eine Misstrauensabstimmung kann nur einmal pro Jahr stattfinden. Sollte May als Siegerin hervorgehen, wäre ihre Position zunächst gefestigt.

Mays erfolglose Europatour

May hatte am Dienstag Berlin und andere EU-Hauptstädte bereist, um der Europäischen Union Zugeständnisse abzuringen, vor allem was die künftige Grenze zwischen Irland und Nordirland anbelangt. Doch schon da zeigte sich: Die Geduld der EU ist am Ende - und offenbar auch in den eigenen Reihen der Konservativen.