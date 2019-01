Niederlage im Parlament May scheitert krachend mit ihrem Brexit-Deal

Das britische Parlament hat das Brexit-Abkommen abgelehnt. Die Mehrheit der Abgeordneten stimmte gegen den Deal von Premierministerin Theresa May mit der Europäischen Union über den Austritt der Briten aus der EU.

Ein Sprecher der EU nannte den Ausgang bedauerlich. Das Abkommen sei weiterhin der beste und einzige Weg für einen geordneten Brexit. Oppositionschef Jeremy Corbyn forderte nach der Abstimmung ein Misstrauensvotum.

Der Entscheidung war eine leidenschaftliche Debatte vorausgegangen, die mit Plädoyers von Corbyn und Premierministerin Theresa May am Dienstagabend beendet wurde.

Labour-Chef Corbyn nannte das von May mit der EU ausgehandelte Abkommen einen "verkorksten und schädlichen Deal" und kündigte ein Misstrauensvotum gegen die Regierung an. Er setzt nun auf Neuwahlen.

May sagte dagegen: "Jede Stimme gegen diesen Deal ist eine Stimme für Unsicherheit, Spaltung und das sehr reale Risiko eines "No Deal"", sagte May, deren letzter Appell an die Abgeordneten immer wieder von Zwischenrufen der Parlamentarier unterbrochen wurde.

Die Premierministerin muss nun schnell einen Plan B vorlegen. Drei Tage hat sie dafür Zeit - eine Frist, die ihr die Abgeordneten gerade erst auferlegt hatten.