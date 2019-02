Großbritannien May setzt Deadline für finale Brexit-Abstimmung

Theresa May will das britische Parlament spätestens bis zum 12. März über ihren umstrittenen Brexit-Plan abstimmen lassen. In der kommenden Woche werde es indes kein Votum im Parlament geben, teilte die britische Premierministerin mit.

Ursprünglich war eine Abstimmung über Teile des Vertrags schon für kommenden Mittwoch angedacht gewesen. Es hatte sich aber abgezeichnet, dass sich dieses Datum wohl nicht halten lässt. Mit ihrer Frist will May den zähen Verhandlungen nun offenbar ein Ende setzen.

"Es ist weiterhin unser Ziel, die Europäische Union mit einem Vertrag am 29. März zu verlassen", sagte sie Journalisten während einer Reise nach Ägypten. Dort findet das Gipfeltreffen zwischen der Arabischen Liga und der EU statt.

Eine frühere Fassung von Mays Brexit-Vertrag war im Januar im Unterhaus mit großer Mehrheit abgelehnt worden. Die Regierungschefin muss nun nachbessern. May fordert von Brüssel vor allem "rechtlich bindende" Änderungen an der umstrittenen Auffanglösung, die eine harte Grenze zwischen der britischen Provinz Nordirland und dem EU-Mitglied Irland verhindern soll.

Die EU und Großbritannien hatten sich zuletzt auf eine Zusatzerklärung zubewegt, in der die Gemeinschaft erneut die vorläufige Natur der Auffanglösung für die irische Grenze betonen würde. (Was genau es mit dem Backstop auf sich hat, lesen Sie hier.)

Die Rede ist von einer "parallelen Erklärung" beziehungsweise einem "interpretierenden Instrument" zum sogenannten Backstop, mit dem nach dem Brexit eine harte Grenze zwischen dem EU-Mitglied Irland und dem britischen Nordirland vermieden werden soll.

Am Mittwoch ist eine weitere Debatte der Abgeordneten über den Brexit vorgesehen - dabei geht es auch um einen Änderungsantrag, der den Abgeordneten im Falle eines drohenden harten Brexit das Recht gibt, einen Aufschub zu verlangen.