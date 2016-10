Theresa May zum Brexit "Wir werden einen Erfolg daraus machen"

Zum Auftakt des Parteitags der britischen Konservativen hat sich Premierministerin Theresa May zuversichtlich zum Brexit geäußert. Nach dem historischen Referendum im vergangenen Juni mit einer Mehrheit für den Austritt des Landes aus der EU gebe es kein Zurück. "Brexit heißt Brexit. Und wir werden einen Erfolg daraus machen", sagte sie am Sonntag in Birmingham unter dem Beifall der Delegierten.

Zuvor waren Details zum Brexit-Zeitplan bekannt geworden: Bis Ende März solle das formale Austrittsverfahren nach Artikel 50 des EU-Vertrags eingeleitet werden. May sagte der BBC zum Austritt: "Wie Sie wissen, habe ich immer gesagt, dass wir ihn nicht vor Jahresende auslösen werden, damit wir Vorbereitungen treffen können." Die Verhandlungen müssen nach spätestens zwei Jahren abgeschlossen sein, Großbritannien wird die EU also voraussichtlich bis Anfang 2019 verlassen.

Dann werde Großbritannien wieder zu einem wirklich souveränen Start werden, sagte May in Birmingham. "Gesetze werden dann nicht mehr in Brüssel gemacht, sondern in Westminster." Großbritannien wolle aber weiter mit Europa zusammenarbeiten und Partner und Freund bleiben, vor allem in Sicherheitsfragen.

Freihandelsabkommen mit vielen Regionen möglich

May machte aber deutlich, dass ihre Regierung die Einwanderung von EU-Bürgern deutlich erschweren will. "Wir verlassen die EU nicht, um noch einmal die Kontrolle über die Einwanderung abzugeben", sagte sie. Trotzdem wolle sie in einem Abkommen mit der EU "maximale Freiheiten" für britische Unternehmen erreichen, um Waren und Dienstleistungen auf dem europäischen Binnenmarkt anbieten zu können.

Großbritannien sei die fünftstärkste Wirtschaftsmacht der Welt, so May, und könne mit Selbstvertrauen in die Zukunft schauen. Mit vielen Regionen der Welt seien Freihandelsabkommen möglich. "Unsere Sprache ist die Sprache der Welt", sagte die Premierministerin.

Die Briten hatten in einem Referendum am 23. Juni für den Brexit gestimmt. May übernahm kurz darauf den Parteivorsitz und den Posten an der Regierungsspitze von David Cameron. Das offizielle Gesuch zum Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union reichte die neue Regierung bislang nicht ein.