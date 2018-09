Verhandlungen mit der EU Premierministerin May sieht Brexit-Gespräche "in einer Sackgasse"

Die britische Premierministerin Theresa May sieht die Brexit-Verhandlungen "in einer Sackgasse". Die Absage der EU an den Plan der britischen Regierung zur Ausgestaltung der künftigen Handelsbeziehungen sei "inakzeptabel", sagte May am Freitag in einer Fernsehansprache in London. Am Donnerstag hatten die EU-Staats- und Regierungschefs in Salzburg die britischen Vorschläge zum Brexit abgelehnt.

May blieb bei ihrer bereits zuvor getroffenen Aussage: "Kein Deal ist besser als ein schlechter Deal." Man müsse sich auf das Szenario eines "No-Deals" vorbereiten, sagte May. "Ich habe die EU immer mit Respekt behandelt. Großbritannien erwartet dasselbe." Zugleich forderte sie neue Vorschläge von der Europäischen Union: "Wir müssen jetzt von der EU hören, was die wahren Probleme sind und was ihre Alternative ist, damit wir mit ihnen diskutieren können".

Sie werde weder das Ergebnis des Referendums rückgängig machen noch ihr Land auseinanderbrechen lassen, betonte die Regierungschefin. Vor allem in der Nordirlandfrage bleibe sie unnachgiebig. May verteidigte das Referendum als "größte demokratische Übung" in der Geschichte ihres Landes. Das britische Pfund gab während der Ansprache deutlich nach.

Beim EU-Gipfel in Salzburg vertraten die Staats- und Regierungschefs eine gegenteilige Linie zur britischen Premierministerin: Nicht die EU, sondern Großbritannien müsse sich bewegen, sagte etwa Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. Sie sehen den gemeinsamen Binnenmarkt untergraben.

"Nicht im Krieg"

May hatte für die künftigen Wirtschaftsbeziehungen vorgeschlagen, dass beide Seiten ein Freihandelsabkommen schließen. Bei ihm soll es keine Zölle auf Waren geben - aus ihrer Sicht würde dies auch das Problem mit der künftigen Grenze zwischen Irland und Nordirland regeln. Ausgenommen wären aber Dienstleistungen. Dies lehnt die EU jedoch kategorisch ab, weil sie Wettbewerbsverzerrungen durch britische Anbieter fürchtet.

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hatte nach dem Gipfel in Salzburg versucht, die Wogen zu glätten. "Wir sind mit Großbritannien nicht im Krieg", sagte Juncker der österreichischen Zeitung "Die Presse".