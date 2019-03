EU-Austritt May sieht keine Mehrheit für Brexit-Abkommen

Die britische Premierministerin Theresa May sieht noch immer keine ausreichende Unterstützung für das Vertragspaket zum EU-Austritt ihres Landes. Das sagte May am Montag im Parlament. Ihr Sprecher hatte zuvor angekündigt, dass nur dann erneut über den Brexit-Deal abgestimmt werden soll, wenn sich eine Chance für eine Mehrheit abzeichne.

Das Unterhaus debattiert am Montag erneut über das weitere Vorgehen beim geplanten Austritt aus der EU. Bereits zwei Mal ist das zwischen May und Brüssel ausgehandelte Abkommen im Unterhaus bereits durchgefallen. Eine Mehrheit für den Deal wäre nach Ansicht von Beobachtern aber auch dieses Mal nicht in Sicht.

Sie werde weiter Gespräche führen, um die Abstimmung doch noch bis Ende der Woche durchzusetzen, sagte May am Montag. "Ich kann nur versprechen, dass ich den Prozess so konstruktiv wie möglich vorantreibe."

Nun dürfte als nächster Schritt noch in dieser Woche eine Abstimmung über Alternativen zum Brexit-Deal anstehen.

Ursprünglich wollte Großbritannien die EU am 29. März verlassen. Die EU bot Großbritannien in der vergangenen Woche eine Verschiebung des Brexits bis zum 22. Mai an. Bedingung dafür ist allerdings, dass das Unterhaus in dieser Woche dem Austrittsvertrag zustimmt. Andernfalls gilt die Verlängerung nur bis zum 12. April. In dem Fall soll London vor diesem Termin sagen, wie es weitergehen soll.

Labour-Chef Jeremy Corbyn sieht derzeit ebenfalls keine Grundlage für eine dritte Abstimmung im Unterhaus über das Austrittsabkommen mit der EU. Dies habe Corbyn May bei einem Treffen gesagt, erklärt ein Sprecher der oppositionellen Sozialdemokraten. Bei der Diskussion am Montag sagte Corbyn, der Brexit sei zu einer "Peinlichkeit verkommen". May solle sich eingestehen, dass der Deal tot sei. "Warum müssen wir noch einmal über etwas abstimmen, das schon zwei Mal abgelehnt wurde?", fragte er.

Die EU treibt unterdessen die Vorbereitungen auf einen ungeregelten Brexit weiter voran. Die EU-Kommission veröffentlichte am Montag dazu neues Informationsmaterial für Bürger. Darin ist beispielsweise beschrieben, was im Fall der Fälle bei Reisen ins Vereinigte Königreich beachtet werden muss.