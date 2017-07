May spricht Machtwort EU-Freizügigkeit soll im März 2019 enden

Welche Rechte haben EU-Bürger in Großbritannien nach dem Brexit? Und was dürfen Briten in der Europäischen Union? Am Thema Migration offenbart sich der Riss in Londons Politik: Hardliner wollen die volle Kontrolle über die Zuwanderung, auch wenn es Nachteile bei der wirtschaftlichen Zusammenarbeit bedeutet. Premierministerin Theresa May hat es ihnen so versprochen.

Doch nun mehren sich auch bei den regierenden Konservativen Stimmen, die einen "weichen", möglichst folgenlosen Brexit fordern. Vergangene Woche meldete sich einer von Mays Gegenspielern zu Wort: Finanzminister Philip Hammond erklärte, mit dem EU-Austritt sollten sich die Regeln bei der Einwanderung nicht sofort verändern.

Das wollte May offenbar nicht so stehen lassen. Derzeit befindet sie sich im Urlaub - doch am Montag ließ sie ihren Sprecher verkünden: "Die Freizügigkeit endet im März 2019." Die Regierung werde ein Einwanderungssystem für die Zeit nach dem Brexit entwickeln - es sei jedoch falsch, zu behaupten, dass die Freizügigkeit fortdauern werde wie bisher.

Es ist der Versuch eines Machtworts in einer Zeit, in der Premier May im eigenen Land stark unter Druck steht. Parteiinterne Kritiker kreiden ihr das enttäuschende Wahlergebnis von Anfang Juni an, als die Tories ihre absolute Mehrheit klar verpasst hatten.

Seit Wochen wird darüber spekuliert, wie lange sich May noch im Amt halten kann. Mehrere Parteifreunde bringen sich offensichtlich bereits für ihre Nachfolge in Stellung: unter anderem, so heißt es, Philip Hammond.