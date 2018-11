Brexit May steuert auf Showdown im Parlament zu

EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker bemühte sich am Sonntag darum, ein wenig Optimismus verbreiten. Er habe den Eindruck, sagte er im französischen Fernsehen, "dass wir uns langsam aber sicher auf einen endgültigen Brexit-Deal zubewegen".

Nun könnte man sagen, dass es auch höchste Zeit wird. Bis zum 29. März 2019 müssen sich London und Brüssel geeinigt und EU-Parlament, Ministerrat und das britische Unterhaus einem Abkommen zugestimmt haben. Sonst droht das Vereinigte Königreich aus der Europäischen Union zu fliegen - ohne Übergangsphase, ohne Handelsvereinbarungen. Es wäre der harte Bruch, den im Grunde kaum jemand ernsthaft will.

Man kann also davon ausgehen, dass EU und Briten in den kommenden Wochen irgendetwas vorlegen, in welcher Form auch immer. Doch es sind längst nicht nur die Verhandler in Brüssel, die der britischen Regierung Sorgen bereiten. Es sind vor allem die chaotischen Zustände in der Heimat.

Die größte Herausforderung für Premierministerin Theresa May ist die Frage, wie sie Brexit-Fanatiker und EU-Fans in den eigenen Reihen hinter sich versammelt. Denn darauf ist sie angewiesen, will sie einen Brexit-Deal ohne Hilfe der Opposition durchs Parlament bringen. Ihre ohnehin wacklige Koalition mit der radikalkonservativen nordirischen DUP verfügt nur über eine dünne Mehrheit von fünf Stimmen.

Maximalforderungen von allen Seiten

Nur: Beide Seiten denken gar nicht daran, von ihren Maximalforderungen abzuweichen. Im Gegenteil: Am Sonntag meldeten sich Steve Baker, Vize-Chef der European Research Group, einer einflussreichen Hardliner-Gruppe bei den Tories, und Sammy Wilson, Brexit-Sprecher der DUP in einen Artikel im "Sunday Telegraph" zu Wort. Es war eine Drohung.

"Wir teilen das Ziel der Premierministerin eines EU-Freihandelsabkommens, aber nicht zu jedem Preis und sicher nicht zum Preis unserer Union", heißt es in dem Text. Wenn die Regierung "den historischen Fehler" begehe, lieber die EU besänftige als ein unabhängiges und geeintes Großbritannien zu schaffen, "dann müssen wir bedauerlicherweise gegen das Abkommen stimmen". Die Warnung: Im Zweifel würden 80 Brexit-Hardliner gegen Mays Pläne stimmen.

Hintergrund ist der Streit um die künftige EU-Grenze zwischen Irland, das zur Europäischen Union gehört, und Nordirland, das Teil Großbritanniens ist. Der Übergang auf der Insel soll unbedingt offen bleiben. Doch dafür müsste Großbritannien entweder in der Zollunion bleiben - das lehnen die Brexiteers aber ab, die sich nicht länger den EU-Regeln unterwerfen wollen. Die Alternative wäre eine von Brüssel vorgeschlagene Sonderregelung für Nordirland, die Zollgrenze würde dann faktisch auf die Irische See verlagert. Dagegen gibt es jedoch heftigen Widerstand derer, die eine Spaltung des Königreichs fürchten. Unter anderen von der DUP.

May hatte deshalb vorgeschlagen, Großbritannien solle nach dem formellen Brexit notfalls vorübergehend mit der Zollunion verbunden bleiben - bis man eine bessere Lösung gefunden habe. Für viele Brexit-Befürworter ist jedoch auch das inakzeptabel. Sie fürchten, diese Notlösung könne am Ende doch für immer gelten.

Harsche Attacken

Für Aufregung sorgte kürzlich zudem ein durchgestochener Brief von May an DUP-Parteichefin Arlene Foster. Mays Erläuterungen darin zu den Verhandlungen wurden so verstanden, dass sie bereit sei, auch eine Sonderlösung für Nordirland zu akzeptieren, sollte es keine andere Möglichkeit geben.

Nun ist es nichts Neues im politisch tief gespaltenen Königreich, dass die beiden Lager die Regierungschefin mit Drohungen und harschen Attacken unter Druck setzen. Doch die Situation hat sich nach alldem zuletzt noch einmal zugespitzt.

Eigentlich hatte May darauf gehofft, noch in dieser Woche ihre Brexit-Pläne zumindest schon einmal durchs Kabinett zu bringen. Davon kann nun keine Rede mehr sein. Jüngster Höhepunkt der Auseinandersetzung: Am Freitag hatte Jo Johnson seinen Rücktritt als Verkehrsstaatssekretär erklärt. Im Gegensatz zu seinem Bruder, Ex-Außenminister Boris Johnson, zählt er zwar zu den Pro-Europäern. Doch auch die sind mit Mays Brexit-Kurs nicht einverstanden.

"Vasallentum und Chaos"

Großbritannien habe nur die Wahl zwischen "Vasallentum und Chaos", sagte Johnson. Die britische Regierung müsse so viele Kompromisse eingehen, dass man am Ende de facto EU-Mitglied ohne Mitspracherecht bleibe. Die Alternative sei lediglich ein Brexit ohne Deal. Als erstes Kabinettsmitglied warb er deshalb für ein zweites Referendum - eine Forderung, die May stets abgelehnt hatte. Die "Sunday Times" berichtete zudem, dass vier weitere proeuropäische Minister einen Rückzug aus dem Kabinett erwägen.

Premierministerin May erhielt zwar auch Unterstützung - etwa von ihrer parteiinternen Rivalin Andrea Leadsom. "Was wir tun müssen, ist, unsere Nerven zu behalten und weiter zu verhandeln", sagte sie. Auch der britische Bildungsminister Damian Hinds sagte, er sei zuversichtlich, dass es einen Deal mit der EU geben werde, den das Parlament unterstützen könne.

Doch May hat noch ein weiteres Problem: Laut einem Bericht der "Sunday Times" soll die EU Mays Plan eines unabhängigen Mechanismus zurückgewiesen haben, mit dem eine vorübergehende Zollvereinbarung mit Brüssel nach dem Brexit beendet werden könnte. Stimmt das, droht May der nächste Aufstand der Hardliner - und am Ende ein Showdown im Parlament.