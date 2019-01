Brexit-Sondierung mit Juncker und Tusk May testet, was geht

Vor dem Hintergrund eines möglichen ungeregelten Brexits hat die britische Premierministerin Theresa May mit EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker und Ratspräsident Donald Tusk telefoniert. Ergebnisse blieben zunächst offen. Ein Sprecher Junckers teilte lediglich mit: "Es war ein Austausch von Informationen beider Seiten. Die beiden haben vereinbart, in Kontakt zu bleiben."

Über Tusks Telefonat mit May war offiziell nichts zu erfahren. Der Ratschef twitterte, dass er mit May über "die nächsten Schritte auf britischer Seite" gesprochen habe.

Discussed with PM @theresa_may the next steps on the UK side. #Brexit — Donald Tusk (@eucopresident) 18. Januar 2019

Auch Kanzlerin Merkel und der niederländische Premier Rutte telefonierten mit May. Rutte sagte der Britin laut Nachrichtenagentur Reuters, dass er nicht sehe, wie der Deal zwischen der EU und Großbritannien noch verändert werden könne. Der von EU und Großbritannien ausgehandelte Austrittsvertrag war jüngst im britischen Parlament gescheitert. In London wird nun ein Weg gesucht, um ein ungeregeltes Ausscheiden Großbritanniens aus der EU Ende März abzuwenden. May will am Montag ihren "Plan B" darlegen.

Die Bundesregierung will diesen zunächst abwarten. Es sei nun an den Briten, den nächsten Schritt zu machen, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert in Berlin. Auf die Frage, ob die Bundesregierung Nachverhandlungen über das Austrittsabkommen zwischen der EU und Großbritannien ausschließe, sagte Seibert: "Großbritannien ist jetzt dran, zu sagen, was der nächste Schritt, eine mögliche neue Richtung, ein neuer Vorschlag sein soll."

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und May sprachen bereits am Donnerstag miteinander, sagte Seibert. Es sei darum gegangen, wie es nun weitergehe. Einzelheiten nannte auch Seibert nicht.

Bei der Frage nach einer möglichen Verschiebung des Austrittsdatums winken EU-Diplomaten ab. May hat selbst erklärt, dass sie dies nicht beantragen will. In der EU wird darauf verwiesen, dass man noch zweieinhalb Monate bis zum 29. März habe. "Eine möglicherweise nötige Verschiebung könnten wir auch Mitte März beschließen", sagte ein EU-Diplomat. Voraussetzung sei aber, dass es überhaupt etwas zu verhandeln gebe.