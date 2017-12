Theresa May vor Brexit-Treffen Der Druck wächst - von allen Seiten

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und die britische Premierministerin Theresa May kommen am Montag zu einem entscheidenden Treffen über die Brexit-Verhandlungen zusammen: May soll klarstellen, zu welchen Zugeständnissen sie bereit ist. Die Staats- und Regierungschefs der EU wollen dann bei ihrem Gipfeltreffen am 15. Dezember darüber entscheiden, ob sie in die nächste Verhandlungsphase eintreten.

Brüssel hatte London eine Frist bis Montag für Zugeständnisse bei drei wichtigen Fragen gesetzt: finanzielle Zusagen in Milliardenhöhe für gemeinsam eingegangene Verpflichtungen; rechtliche Garantien für mehr als drei Millionen EU-Bürger in Großbritannien; und die Vermeidung neuer Grenzkontrollen zwischen dem EU-Mitglied Irland und dem britischen Nordirland. Erst nach einer Grundsatzeinigung will die EU auch über die künftigen Handelsbeziehungen beider Seiten reden.

Der britische Wirtschaftsminister Gregory Clark gibt sich zuversichtlich, dass es eine Einigung mit der EU in den wesentlichen Streitfragen geben wird. "Wir haben gute Fortschritte gemacht und beide Seiten sollten jetzt diszipliniert weiterarbeiten", sagte er dem "Handelsblatt". "Ich bin sehr optimistisch." Er hoffe, dass ein Durchbruch kurz bevorstehe.

Tony Blair zum Brexit: "Es ist umkehrbar"

Vor dem Treffen von May und Juncker machten Anhänger eines harten Brexits Druck auf die britische Premierministerin. In einem offenen Brief forderten Mitglieder der Initiative "Leave means Leave" (Gehen bedeutet Gehen) May am Sonntag auf, Brüssel mit Abbruch der Verhandlungen zu drohen, sollte die Kommission nicht auf Maximalforderungen Londons eingehen (mehr dazu lesen Sie hier).

Zugleich sorgten auch die Brexit-Gegner für Schlagzeilen. Der britische Ex-Premierminister Tony Blair sprach sich am Sonntag erneut dafür aus, die Austritts-Entscheidung rückgängig zu machen. "Es ist umkehrbar. Es ist nicht passiert, bevor es passiert ist", sagte er der BBC. Die Ziele der britischen Regierung in den Brexit-Verhandlungen könnten nicht erreicht werden - schließlich wolle die Regierung den gemeinsamen EU-Markt verlassen, aber alle Vorteile des Marktes behalten.

Zudem hätten sich manche positive Berechnungen der Brexit-Befürworter als falsch herausgestellt, sagte Blair. Wenn sich aber die Fakten änderten, sollten auch die Bürger die Möglichkeit haben, ihre Meinung zu ändern.

Tony Blair confirms he is working to reverse Brexit https://t.co/IqlVeo5ZvF — Guardian news (@guardiannews) 3. Dezember 2017

Ein zweites Brexit-Votum wünschen sich einer Umfrage zufolge die Hälfte aller Briten. 50 Prozent der Befragten hätten angegeben, sie würden gern darüber abstimmen, ob die finalen Bedingungen zum Austritt Großbritanniens aus der EU akzeptiert werden sollten oder nicht, berichtete die "Mail on Sunday" unter Berufung auf eine Erhebung unter 1003 britischen Bürgern. 34 Prozent würden ein solches Votum nicht wünschen, 16 Prozent seien unentschieden. Zudem finde die Mehrheit der Befragten, dass das Land im Zuge des Brexits zu viel Geld an die EU geben müsse.

Vor seinem Gespräch mit May will Juncker am Montag mit dem Europaparlament eine gemeinsame Verhandlungslinie abstimmen. Juncker empfange vormittags den Brexit-Beauftragten des Parlaments, Guy Verhofstadt, und weitere Abgeordnete, teilte eine Kommissionssprecherin mit. Anschließend trifft Juncker die britische Regierungschefin zum Mittagessen.