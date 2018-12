Theresa May vor dem Brexit-Votum Suche nach Plan B

Der Brexit spaltet die Briten, auch an diesem Sonntag, auch in der Londoner Whitehall. In der sonst so belebten Straße zwischen Parlament und Trafalgar Square klafft eine Lücke - ein Sicherheitsloch, wenige Hundert Meter lang, um die Menschenmassen auf Distanz zu halten. Polizisten, Gitter und Betonbarrieren sorgen dafür, dass niemand aufeinander losgeht. Trotz der Wut, die über der Stadt liegt.

Da sind die Brexit-Hardliner, die an diesem Tag aufmarschieren, angeführt vom britischen Extremisten Tommy Robinson. Einige haben sich gelbe Warnwesten übergezogen, wie die Demonstranten in Frankreich. Viele tragen Fahnen der Ukip-Rechtspopulisten. Auf der anderen Seite schwenken Demonstranten EU-Flaggen, Tausende sind zur Gegenkundgebung gekommen, einige sind vermummt.

AP Demonstration für den Brexit

Mehr als zweieinhalb Jahre nach dem Brexit-Referendum stehen sich Europahasser und Europafreunde in Großbritannien unversöhnlicher denn je gegenüber. Und das kurz vor der alles entscheidenden Abstimmung im Unterhaus, dem Tag X, dem großen Brexit-Finale.

Wenn es denn überhaupt soweit kommt.

Abstimmung aufschieben?

Am Wochenende sorgte ein Bericht der "Sunday Times" in Westminister für Aufregung. Angeblich denke Theresa May darüber nach, das Votum über ihren Deal mit der EU aufzuschieben, schreibt das Blatt. Die Premierministerin wolle Zeit gewinnen, um Brüssel zu weiteren Zugeständnissen zu bewegen.

In der Downing Street beeilt man sich, den Spekulationen entgegenzutreten: "Die Abstimmung wird am Dienstag abgehalten", teilt ein Sprecher mit.

Doch klar ist: Allzu viele Hoffnung dürften May und ihre Leute mit Blick auf Dienstag nicht mehr haben. So gut wie nichts ist in den vergangenen Tagen nach Plan gelaufen.

Gleich mehrere Schlappen musste May im Parlament hinnehmen: bei Abstimmungen über das Brexit-Rechtsgutachten und das Mitspracherecht des Unterhauses votierten die Abgeordneten gegen die Regierung.

Seit Wochen versucht May zudem, schwankende Tories zu bearbeiten. Sie lädt sie zu Einzelgesprächen, die Rede ist von Versprechungen - und von Druck. Angeblich soll May ihren Kritikern gar den eigenen Rücktritt im Frühling in Aussicht gestellt haben, wenn sie jetzt noch einmal ihre Unterstützung erhält.

Am Wochenende startete May dann noch einmal einen fast verzweifelten Versuch, ihren rebellierenden Parteifreunden Angst einzujagen: "Wenn ihr den Brexit wollt, stellt sicher, dass Ihr ihn bekommt", sagte sie in einem Interview. "Und darum geht es in diesem Deal."

Ohne Erfolg

Nur: All das bleibt offenbar ohne Erfolg. Am Montag könnten sogar weitere Regierungsmitglieder aus Protest gegen Mays Kurs zurücktreten. Und die Zahl der Tories, die sich öffentlich gegen den Deal aussprechen, steigt unerbittlich - mehr als Hundert sind es inzwischen. Dabei bräuchte May jeden einzelnen, um überhaupt eine Chance zu haben. Denn alleine hat ihre Fraktion keine Mehrheit. Der Partner, die nationalkonservative DUP aus Nordirland, lehnt das Abkommen ab. Und aus den Reihen der Labour-Opposition dürften nur wenige die Premierministerin unterstützen.

Schon wird in Westminster gerechnet. Fehlen May mehr als Hundert Stimme, könne sie sich wohl kaum im Amt halten, sagen ihre Kritiker. Sind es weniger als 50 könne sie das als Achtungserfolg verkaufen - und noch einmal in Brüssel nachverhandeln, um kurz vor Weihnachten ein zweites Mal mit dem Deal vors Parlament zu treten.

Bereits am Donnerstag kommen die EU-Länder wieder zu einem Gipfel zusammen. Die Briten stören sich vor allem an der sogenannten Backstop-Lösung für Nordirland, die Großbritannien im Zweifel an die Zollunion binden würde. Doch es gilt als kaum vorstellbar, dass die EU dazu bereit ist, die mühsam ausgehandelten Vereinbarungen noch einmal aufzuschnüren.

Was nun?

Debatte über zweites Referendum

May gerät zunehmend unter Druck, einen Plan B zu präsentieren. Für die einen ist das ein zweites Referendum, das immer wahrscheinlicher wird, je aussichtloser die Lage erscheint. Wenn im Parlament eine Einigung unmöglich ist, müsse eben das Volk entscheiden, so die Idee.

May selbst lehnt ein zweites Referendum ab, ihr Kabinett dagegen ist gespalten. Führende Tory-Politiker sollen bereits bei Labour-Oppositionellen ausgelotet haben, ob man gemeinsam eine Mehrheit für diesen Plan zusammen bekäme. Arbeitsministerin Amber Rudd dachte als erste Vertreterin von Mays Regierung zuletzt laut über Alternativen zum bisherigen Brexit-Deal nach.

Denkbar wäre für sie auch die sogenannte Norwegen-Lösung. Großbritannien würde demnach in Zollunion und Binnenmarkt bleiben. Damit könnte London jedoch nicht wie geplant die Zuwanderung begrenzen - eines der zentralen Versprechen der Regierung.

In Reihen der Brexit-Hardliner, heißt es, überlege man derweil längst, wer May ablösen könnte, sollte die Premierministerin zurücktreten oder per Misstrauensvotum gestürzt werden. Es fallen jetzt wieder altbekannte Namen. Ex-Brexit-Minister Dominic Raab etwa. Oder Mays Dauer-Rivale Boris Johnson. Aber auch der amtierende Innenminister Sajid Javid.

Und May? Die Regierungschefin sei kaum noch zugänglich, sie wirke "wie im Tunnel", zitiert die "Times" ein Kabinettsmitglied. Und dem "Guardian" sagte einer von Mays Parteifreunden: "Sie scheint bereit zu sein, in den Kugelhagel zu marschieren."