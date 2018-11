Trotz heftiger Kritik May verteidigt Brexit-Entwurf

Trotz heftiger Kritik hat Theresa May ihren Brexit-Plan verteidigt. Sie glaube fest daran, dass es der richtige Weg sei, sagte die britische Premierministerin bei einer Pressekonferenz. Eine Ablehnung des Brexit-Deals würde Großbritannien "tiefer und großer Unsicherheit" aussetzen.

May kündigte an, sich weiter für den Entwurf einzusetzen. Auf Basis des Plans könne Großbritannien die volle Kontrolle über seine Grenzen zurückgewinnen, die Personenfreizügigkeit dauerhaft abschaffen, die EU-Agrarpolitik und die Jurisdiktion des Europäischen Gerichtshofs verlassen.

Nur wenige Stunden nach Billigung des Brexit-Entwurfs im Kabinett hatten mehrere Rücktritte die Regierung in London in eine schwere Krise gestürzt. Unter anderem Brexit-Minister Dominic Raab und Arbeitsministerin Esther McVey ihre Ämter nieder.

Kurz darauf wurde bekannt, dass der führende Brexit-Befürworter und Parteifreund Mays, Jacob Rees-Mogg, ein Misstrauensvotum anstrengt. Ein solches Votum wird angesetzt, wenn 48 konservative Abgeordnete ähnliche Anträge stellen. Rees-Mogg gilt unter den Brexit-Befürwortern als besonders einflussreich.

In einer emotionsgeladenen Parlamentsdebatte verteidigte May den Entwurf für das Abkommen. Zu den umstrittenen Plänen, um Grenzkontrollen zwischen dem britischen Nordirland und dem EU-Mitglied Irland zu verhindern, gebe es keine Alternative, sagte May. Sie rief die Abgeordneten auf, das Abkommen zu unterstützen.

"Wir können uns entscheiden, ohne Abkommen auszuscheiden. Wir können riskieren, dass es keinen Brexit gibt. Oder wir können uns entscheiden, zusammenzustehen und das bestmögliche Abkommen zu unterstützen. Dieses Abkommen", rief May den Abgeordneten zu.

Merkel zeigt sich zufrieden mit der Einigung

Bundeskanzlerin Angela Merkel begrüßte die Einigung der Brexit-Unterhändler zwischen EU und Großbritannien. Sie sei erst einmal froh, "dass es gelungen ist, in langen und ja auch nicht ganz einfachen Verhandlungen einen Vorschlag zu unterbreiten", sagte Merkel in Potsdam nach einer Klausur des Bundeskabinetts.

Aus Sicht der EU-Kommission haben die Rücktritte in London keine unmittelbaren Folgen für den Abschluss der Brexit-Verhandlungen. May sei selbst Verhandlungsführerin ihrer Regierung, sagte Kommissionssprecher Margaritis Schinas in Brüssel. "Unsere Verhandlungspartnerin sind May und die britische Regierung."

EU-Ratspräsident Donald Tusk berief einen Sondergipfel ein, um den Austrittsvertrag unter Dach und Fach zu bringen. Das Treffen der EU-Staats- und Regierungschefs soll am 25. November in Brüssel stattfinden. "So traurig ich auch bin, euch gehen zu sehen, werde ich alles tun, um diesen Abschied so schmerzlos wie möglich zu machen, sowohl für euch als auch für uns", sagte Tusk in Richtung der Briten.