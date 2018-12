Antrag gegen Theresa May So funktioniert das parteiinterne Misstrauensvotum

Theresa May muss sich wegen ihres Brexit-Kurses einem Misstrauensvotum in ihrer konservativen Fraktion stellen. Großbritanniens Regierungschefin gibt sich kämpferisch. Sie kündigte an, dies "mit allem, was ich habe" verhindern zu wollen.

Hintergrund des Abstimmung ist der Entwurf eines Austrittsvertrags, den May mit der Europäischen Union ausgehandelt hat. Dieser ist in ihrer eigenen Partei höchst umstritten. Nun könnte sie gestürzt werden. Das Votum ist für den Abend zwischen 19 und 21 Uhr MEZ angesetzt.

Der Ablauf und die Folgen der Abstimmung im Überblick:

Welche Voraussetzungen müssen für das Votum erfüllt sein?

Um eine Abstimmung herbeizuführen, müssen mindestens 15 Prozent der konservativen Abgeordneten in Briefen an den zuständigen Ausschuss zum Ausdruck bringen, dass sie das Vertrauen in die Parteiführung verloren haben. So sehen es die parteiinternen Regeln der Tories vor. Die Fraktion hat 315 Abgeordnete, nötig wären also 48 Stimmen. Laut dem Ausschussvorsitzenden Graham Brady wurde diese Mindestgrenze nun erreicht.

Wie läuft die Abstimmung ab?

Alle konservativen Parlamentarier können abstimmen. Um May von der Spitze der Tories und damit auch aus der Position der Regierungschefin zu drängen, sind derzeit mindestens 158 Abgeordnete nötig.

Was passiert, wenn May die Abstimmung verliert?

Sollte May das Votum verlieren, würde ihr Nachfolger an der Parteispitze durch einen internen Wettbewerb bestimmt. Bei mehreren Kandidaten müssten die konservativen Abgeordneten zunächst in geheimer Abstimmung das Feld verkleinern. Dabei würden in jeder Runde die Bewerber mit den wenigsten Stimmen aussortiert. Zwischen den beiden letzten verbliebenen Kandidaten müssten dann die Tory-Mitglieder im Land entscheiden.

So kam es zuletzt 2016. Damals trat Premierminister David Cameron nach dem EU-Referendum zurück. Fünf Kandidaten bewarben sich. Übrig blieben May und die damalige Staatssekretärin Andrea Leadsom. Leadsom zog ihre Bewerbung zurück.

Welche Folgen hätte das für das Amt des Premierministers?

Der Sieger des parteiinternen Wettbewerbs wäre, sollte es in der Folge nicht zu Neuwahlen kommen, auch für die Nachfolge von May an der Regierungsspitze der logische Kandidat.

Was passiert, wenn May die Abstimmung übersteht?

Sollte May das Votum überstehen, kann sie für zwölf Monate nicht mehr herausgefordert werden. Ihre Position wäre zunächst gefestigt. Selbstverständlich kann May auch in diesem Fall von sich aus zurücktreten - etwa dann, wenn sie trotz einer Unterschreitung der Mindestzahl von 158 Stimmen ihre Position als derart erschüttert ansieht, dass sie eine Fortsetzung ihrer Arbeit für unmöglich hält.

Wie werden sich die Abgeordneten positionieren?

Entscheidenden Einfluss auf den Misstrauensantrag hatte der erzkonservative Hinterbänkler Jacob Rees-Mogg. Er hatte der Premierministerin bereits kurz nach der Veröffentlichung des Brexit-Abkommens sein Misstrauen ausgesprochen. Ein erster Versuch, die für eine Abstimmung notwendigen 48 Misstrauensbriefe zusammenzubekommen, war aber gescheitert.

Rees-Mogg steht einer Gruppe von Brexit-Hardlinern in der Fraktion vor. Auf der anderen Seite sprachen sich schon im Vorfeld der Abstimmung etwa 100 Abgeordnete für May aus.

Wann ist mit einem Ergebnis zu rechnen?

Das Ergebnis soll unmittelbar nach der Abstimmung am Abend verkündet werden.