Brexit May warnt vor Blockade im Parlament

Die britische Premierministerin Theresa May hat das Parlament in London vor einer Ablehnung des Brexit-Vertrags mit der EU gewarnt. Nach dem Sondergipfel der EU in Brüssel erteilte May am Sonntag allen Forderungen nach Nachverhandlungen eine Absage: "Dies ist das Abkommen, das auf dem Tisch liegt, es ist das bestmögliche Abkommen, und es ist das einzige Abkommen."

Der Deal muss am 6. Dezember noch vom Unterhaus in London abgesegnet werden. Die Chancen dafür stehen schlecht: Viele Brexit-Hardliner in der Konservativen Partei, aber auch die nordirische DUP, auf deren Stimmen Premierministerin Theresa May angewiesen ist, kündigten Widerstand an. Ebenso die Opposition.

Nach Ansicht des früheren Parteichefs der Konservativen Partei, Iain Duncan Smith, wird es "sehr, sehr schwer" werden, den Deal zu unterstützen. Es sei "viel zu viel an die EU gegeben worden", sagte er dem Sender Sky News.

Oppositionsführer Jeremy Corbyn kündigte an, die Labour-Partei werde bei der Parlamentsabstimmung gegen den Brexit stimmen.

Die Chefin der nordirischen Democratic Unionist Party (DUP), Arlene Foster, drohte zudem mit einem Bruch ihres Pakts mit der Minderheitsregierung von Theresa May. Sollte das britische Parlament das Abkommen im Dezember verabschieden, müsse die DUP ihre Unterstützung für May nochmals "überdenken", sagte Foster am Sonntag dem britischen Rundfunksender BBC.

Scharfe Kritik aus London

May warnte ihre Kritiker vor dem Kalkül, durch eine Ablehnung des Vertragstexts noch Nachbesserungen herausschlagen zu können. "Wenn Leute meinen, dass es hier irgendwie weitere Verhandlungen geben könnte, dann ist das nicht der Fall", sagte sie.

Fragen von Journalisten, ob sie als Premierministerin zurücktreten werde, falls sie die Vereinbarung nicht durch das Parlament bekomme, wich May auf ihrer Pressekonferenz wiederholt aus.

Das Austrittsabkommen mit der EU soll als Grundlage für einen geregelten Brexit dienen. Ohne ein parlamentarisch gebilligtes Abkommen droht ein harter und ungeregelter Brexit mit unabsehbaren Folgen für Großbritannien und die EU.

Heimlicher Plan B?

Die "Sunday Times" berichtet dennoch, dass EU-freundliche Kabinettsmitglieder um Finanzminister Philip Hammond heimlich an einem "Plan B" für den Fall arbeiten, dass der Deal im britischen Parlament durchfallen sollte.

Die nächsten Etappen auf dem Weg zum Brexit November 2018 Brüssel und London beginnen nach dem Brexit-Sondergipfel die Organisation der Verhandlungen über die künftigen Beziehungen. Dabei geht zunächst nur um den Zeitplan und die Prioritäten für voraussichtlich eine ganze Reihe von Abkommen - von einem Handelsvertrag über Visa-Regelungen und Fischereirechte bis zu Vereinbarungen im Verteidigungsbereich. Die eigentlichen Verhandlungen dazu würden erst nach dem EU-Austritt Großbritanniens Ende März 2019 beginnen. Anfang Dezember Das britische Parlament beginnt mit der Ratifizierung des Austrittsvertrags. Angesichts massiver Widerstände quer durch die Parteien droht im Plenum eine Ablehnung. Ob das Kalkül einiger Brexit-Hardliner dann aufgeht, dass die EU zu Nachverhandlungen bereit ist, scheint fraglich. Möglich wären auch ein Sturz von May und Neuwahlen. Parallel will sich die EU deshalb auch weiter auf ein No-Deal-Szenario ohne Austrittsvereinbarung vorbereiten. 13./14. Dezember Auf dem letzten EU-Gipfel in diesem Jahr will die EU eigentlich wichtige Weichen für ihre Zukunft stellen und unter anderem Entscheidungen für die Reform der Eurozone fällen. Januar 2019 Sollte der Brexit-Vertrag in Großbritannien doch angenommen werden, würde nun das Europaparlament mit den Beratungen beginnen. Parlamentspräsident Antonio Tajani sagte, er erwarte eine Entscheidung im Februar oder März. Februar/März 2019 Nach dem EU-Parlament müssten die anderen EU-Mitgliedstaaten mit qualifizierter Mehrheit zustimmen. Nötig sind dafür mindestens 20 der 27 verbleibenden EU-Länder, die für 65 Prozent der EU-Bevölkerung stehen. 21./22. März Letzter EU-Gipfel mit Großbritannien in Brüssel 29. März Die britische EU-Mitgliedschaft endet um Mitternacht (MEZ, 23.00 Uhr britischer Zeit). Es beginnt eine Übergangsphase bis Ende 2020, in der Großbritannien noch im EU-Binnenmarkt und der Zollunion bleibt. Britische und EU-Unternehmen hätten damit wie bisher Zugang zum jeweils anderen Markt. Mitentscheiden darf London in den EU-Gremien aber nicht mehr. April 2019 Die Verhandlungen der EU mit Großbritannien über die künftigen Beziehungen beginnen. 23. bis 26. Mai 2019 Wahl des neuen Europaparlaments, in dem es bisher 73 Abgeordnete aus Großbritannien gab. Es soll fortan 705 statt bisher 751 Mitglieder haben. Ein Teil der durch den Brexit frei werdenden Sitze wird auf andere EU-Mitglieder verteilt. 1. Juli 2020 Bis zu diesem Datum müssen beide Seiten entscheiden, ob die Übergangsphase einmal verlängert wird. Möglich wäre das um bis zu zwei Jahre bis spätestens Ende 2022. Damit wäre mehr Zeit für die Vereinbarung eines Handelsabkommens, mit dem auch eine dauerhafte Lösung der Frage der künftigen Grenze zwischen der britischen Provinz Nordirland und Irland eng verknüpft ist. 31. Dezember 2020 Die Pflicht Großbritanniens zur Zahlung von EU-Mitgliedsbeiträgen unter dem laufenden mehrjährigen Finanzrahmen der Union endet. Ohne Verlängerung würde auch die Übergangsphase auslaufen. An die Stelle der vorläufigen Mitgliedschaft im EU-Binnenmarkt und der Zollunion würde entweder ein Handelsabkommen treten oder die Auffanglösung für Nordirland. Nach ihr würde das Vereinigte Königreich bis auf weiteres in einer Zollunion mit der EU bleiben - dürfte dann aber keine eigenen Handelsabkommen abschließen. 31. Dezember 2022 Falls die Übergangsphase doch verlängert wird, wäre spätestens jetzt die schwierige Scheidung endgültig vollzogen.

Die Staats- und Regierungschefs der verbleibenden 27 EU-Staaten hatten das Brexit-Vertragspaket mit Großbritannien am Sonntagvormittag angenommen. Der Austrittsvertrag war in 17-monatigen schwierigen Verhandlungen zwischen Brüssel und London ausgearbeitet worden. Er sieht eine Übergangsphase bis Ende 2020 vor, in der Großbritannien im EU-Binnenmarkt und in der Zollunion bleibt.

Der Vertrag regelt zudem die Rechte der Bürger auf beiden Seiten, die Finanzforderungen an London und die Frage der künftigen Grenze zwischen der britischen Provinz Nordirland und Irland. Bei den künftigen Beziehungen bietet die EU Großbritannien eine "ehrgeizige" wirtschaftliche und politische Partnerschaft an.