Votum zum Brexit Theresa May will Mitte Januar abstimmen - diesmal wirklich

Das neue Jahr hat gerade erst begonnen, da befindet sich Theresa May schon wieder im Wahlkampf. Viel hat sich an ihrer Situation vor den Feiertagen im Dezember nicht geändert. Irgendwie muss die Premierministerin ihren mit Brüssel ausgehandelten Brexit-Deal durchs britische Unterhaus bringen. Doch ihre Gegner dort scheinen übermächtig.

Aus diesem Grund hatte May das ursprünglich für den 11. Dezember angesetzte Votum kurzfristig verschoben - und damit die politische Krisenstimmung im Vereinigten Königreich noch einmal verschärft.

Die Debatte über das Abkommen soll nun kommende Woche fortgesetzt, die Parlamentsentscheidung in der dritten Januarwoche fallen. Doch selbst daran hatte es zuletzt Zweifel gegeben, schließlich gibt es keine Hinweise darauf, dass sich die Mehrheitsverhältnisse im Unterhaus wesentlich verschoben haben.

Durch einen erneuten Aufschub wolle die Regierungschefin die Widerständler unter Druck setzen und Zeit für weitere Verhandlungen mit Brüssel gewinnen, berichtete etwa am Samstag der "Sunday Telegraph".

Mays Schlusskampagne

Am Wochenende meldete sich May jedoch nun gleich zwei Mal persönlich zu Wort - es ist, wenn man so will, der Auftakt ihrer Schlusskampagne zum Brexit. Offizieller Austrittstermin Großbritanniens aus der EU ist der 29. März.

May betonte bei dieser Gelegenheit ausdrücklich, dass nun wirklich abstimmt werden soll. Auf die Frage, ob man sich diesmal auf die entsprechenden Ankündigungen verlassen könne, antwortete die Premierministerin in einem BBC-Gespräch: "Ja, wir werden das Votum abhalten." Moderator Andrew Marr hakte nach, ob May den 14. oder 15. Januar meine. "In etwa dieser Zeitraum", erwiderte die Tory-Chefin.

An ihre Gegner richtete May eine Warnung: Sollte das Parlament gegen ihren Deal stimmen, drohten wirtschaftliche Schäden und das Vertrauen in die Demokratie würde schwinden, schrieb sie in der Zeitung "Mail on Sunday". Großbritannien stehe vor einer "tiefgreifenden Herausforderung".

Im Falle einer Ablehnung des Abkommens würde sich das Vereinigte Königreich auf "unbekanntes Terrain" begeben, sagte May in der BBC-Sendung. Auch könne durch das Ringen um einzelne Passagen des Vertrags der gesamte Ausstiegsplan scheitern. "Perfektionismus sollte nicht der Feind des Guten werden, weil wir dann Gefahr laufen, gar keinen Brexit zu haben."

Vor allem Ärger um "Backstop"

Gegen die Brexit-Vereinbarung gibt es nicht nur in der Opposition, sondern auch in Mays eigenen Reihen Widerstand. Auf Ablehnung stößt vor allem die Notfallregelung, mit der eine feste Grenze zwischen der britischen Provinz Nordirland und dem EU-Mitglied Irland verhindert werden soll. Dieser sogenannte Backstop würde das Vereinigte Königreich Kritikern zufolge langfristig an die EU binden.

May bekräftige außerdem ihre Ablehnung einer neuen Volksabstimmung. Diese drohe das Land zu spalten und würde jene vor den Kopf stoßen, die sich beim ersten Referendum mit ihrem Votum für den Brexit durchgesetzt haben. Zudem reiche die Zeit dafür nicht. "Praktisch ist es gar nicht möglich, rechtzeitig vor dem 29. März ein Referendum anzuberaumen", sagte May.