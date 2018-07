Großbritannien Premierministerin May will Brexit-Verhandlungen selbst leiten

Die Verhandlungen zwischen der EU und Großbritannien sind seit Monaten festgefahren, nun will London eine neue Strategie bei den Gesprächen verfolgen.

Die britische Premierministerin Theresa May übernimmt die Kontrolle über die Brexit-Verhandlungen. Wie sie dem Parlament in London in einer schriftlichen Erklärung mitteilte, werde der neue Brexit-Minister Dominic Raab für sie eine Stellvertreterrolle in den Gesprächen übernehmen.

Der neue Brexit-Minister Dominic Raab erklärte vor dem Parlament zu seiner Stellvertreterrolle: "Ich denke, es wird eine Herausforderung, aber ich bin bereit dafür."

Damit wird eine Verschiebung der Gewichte in Mays Regierung festgezurrt. Ein eigens für die Vorbereitung des EU-Ausstiegs eingerichteter Stab an ihrem Amtssitz spielte in den vorigen Monaten eine immer größere Rolle.

Vorbereitung für Brexit mit und ohne Handelsvertrag

Das Brexit-Ministerium soll aber auch weiter alle Vorarbeiten für den Austritt aus der EU leiten und das Land auf alle möglichen Szenarien vorbereiten. Dazu gehöre ein Brexit mit und ohne Handelsvertrag.

Den Briten und der EU bleibt noch Zeit bis Herbst, um eine Vereinbarung vor dem nächsten EU-Gipfel im Oktober auf den Weg zu bringen. Dies ist nötig, damit ein Brexit-Abkommen von den Mitgliedsländern bis zum Austritt am 29. März 2019 ratifiziert werden kann.

Die Verhandlungen zwischen London und Brüssel kommen seit Monaten nicht vom Fleck - vor allem bei der irischen Grenzfrage ringen die Beteiligten. Ohne Abkommen scheidet Großbritannien ungeregelt aus der EU aus, was erhebliche wirtschaftliche Konsequenzen haben könnte.

Handel mit Waren soll ohne Hindernisse weitergehen

Die britische Regierung hatte Mitte Juli ihren Plan für den EU-Austritt in einem Weißbuch veröffentlicht. EU-Chefunterhändler Michel Barnier hatte daraufhin gesagt, das Dokument könne in Teilen eine Basis für konstruktive Verhandlungen bieten.

Allerdings hakt es in entscheidenden Fragen weiterhin. So will London die Zuwanderung aus der EU streng begrenzen und peilt auch einen selektiven Zugang zum Binnenmarkt an. Der Handel mit Waren soll ohne Hindernisse weitergehen, die Dienstleistungen sollen jedoch außen vor bleiben.

Die EU will jedoch den gemeinsamen Binnenmarkt und die Zollunion schützen. Immer wieder hatte Barnier betont, man werde britisches Rosinenpicken an dieser Stelle nicht akzeptieren.