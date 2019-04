Brexit May will EU um erneute Verlängerung der Austrittsfrist bitten

Stundenlang tagte das Kabinett am Dienstag in Downing Street Nummer 10, dann trat Premierministerin Theresa May vor die Presse und teilte mit: Sie halte eine weitere Verschiebung des EU-Austritts Großbritanniens für notwendig.

Sie wolle die EU um eine weitere, möglichst kurze Verlängerung bitten. Zuletzt war der Brexit für den 12. April geplant, ursprünglich war der 29. März 2019 vorgesehen gewesen.

Das Parlament hat sich bislang sowohl gegen das mit Brüssel ausgehandelte Abkommen ausgesprochen als auch gegen einen No-Deal-Brexit. Alle anderen Alternativen wurden aber auch abgelehnt.

May sagte im Anschluss an den mehrstündigen Termin, Gespräche mit der oppositionellen Labour-Partei seien notwendig, um eine Lösung zu finden. Nun gehe es darum, einen Kompromiss zu erarbeiten. Es ist das erste Mal im langen Ringen um den Brexit, dass May auf die größte Oppositionspartei und deren Anführer Jeremy Corbyn zugeht.

Bislang noch keine Reaktion der Labour-Partei

May machte deutlich, dass es bei den Beratungen mit der Opposition nicht um den Austrittsvertrag gehen solle, sondern um die politische Erklärung zu den künftigen Beziehungen.

Der gemeinsame Plan solle dann in der kommenden Woche den anderen EU-Staaten vorgelegt werden, sagte May. Er müsse sich jedoch im Rahmen des bisherigen Austrittsabkommens mit der EU bewegen. Eine Reaktion der oppositionellen Labour-Partei lag zunächst nicht vor.

Das mit Brüssel ausgehandelte Abkommen wurde bereits drei Mal vom Parlament abgelehnt. Eine weitere Abstimmung ist Parlamentspräsident John Bercow zufolge auch nur zulässig, wenn sich der Vorschlag substanziell von den vorhergehenden unterscheidet.

Die EU müsste einer Verlängerung zustimmen, die dann bis zum 22. Mai laufen könnte. Für den 10. April ist ein EU-Gipfel angesetzt. EU-Ratspräsident Donald Tusk sagte als Reaktion auf das Statement von May, die Staats- und Regierungschefs in der EU sollten Geduld mit den Briten haben.