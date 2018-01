May in Peking Raus aus der EU, dafür mehr China

Angesichts des geplanten Ausstiegs Großbritanniens aus der Europäischen Union will die britische Premierministerin Theresa May die Beziehungen zur chinesischen Regierung vertiefen. Es gebe "vieles, was im Handelsbereich gemacht werden kann", sagte May bei einem Treffen mit ihrem chinesischen Amtskollegen Li Keqiang in Peking. Sie wolle ihren Aufenthalt in China nutzen, um zu diskutieren, wie die "goldene Ära und die globale strategische Partnerschaft" beider Staaten ausgebaut werden könne.

Erste Schritte wurden bereits eingeleitet: Beide Seiten haben Wirtschaftsabkommen in Bereichen wie Luftfahrt, Finanzen, Landwirtschaft und im Gesundheitssektor unterzeichnet. May ging davon aus, dass während ihres Besuchs Abkommen im Umfang von rund neun Milliarden Pfund (etwa 10,2 Milliarden Euro) zustande kommen würden.

Li sagte, die Kooperation der beiden Länder werde "neue Früchte tragen". Die britische Entscheidung, die EU zu verlassen, mache für die bilateralen Beziehungen keinen Unterschied. Neben Handelsfragen sprachen die Regierungschefs auch über Probleme wie mangelnde Marktzugänge ausländischer Firmen in China, Überkapazitäten in der Stahlindustrie und den Schutz von Urheberrechten.

"Das Vereinigte Königreich und China werden nicht immer einer Meinung sein", schrieb May in der "Financial Times" zu ihrer Reise. "Aber als Partner, die dem freien Welthandel verpflichtet sind, können wir zusammenarbeiten und die Herausforderungen, die alle unsere Volkswirtschaften beeinflussen, angehen und bewältigen." Mit seinem schieren Gewicht als zweitgrößte Volkswirtschaft gestalte China die Zukunft der Welt.

May steht wegen der schwierigen Brexit-Verhandlungen mit der EU massiv unter Druck - auch bei den Brexit-Befürwortern in ihrer eigenen Partei. Am Dienstag hatte das britische Oberhaus mit der Debatte über das Brexit-Gesetz begonnen. Mit dem Gesetz soll der Eintritt Großbritanniens in die EU rückgängig gemacht, EU-Regeln sollen in britisches Recht übertragen werden.