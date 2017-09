Ex-Premierminister Blair will mit Anti-Einwanderer-Kurs Brexit verhindern

Zehn Jahre ist es mittlerweile her, dass Tony Blair als britischer Premierminister das Sagen hatte. Doch bis heute mischt sich der 64-Jährige in die tagesaktuelle Politik ein - auch wenn das öffentlich auf wenig Begeisterung stößt. Nicht nur beim politischen Gegner übrigens, sondern auch bei seinen Nachfolgern in der Labour Party.

Vor allem der Brexit ist ein Lieblingsthema von Blair. In einem Gastbeitrag für die "Sunday Times" macht er nun einen neuen Vorschlag, wie sich der EU-Austritt aus seiner Sicht noch verhindern ließe. Blair fordert von der Regierung, die Regeln für Einwanderer aus der Europäischen Union zu verschärfen - und so die "Kontrolle zurückzugewinnen".

"Take back control": Das war einer der erfolgreichsten Slogans der Brexit-Befürworter vor dem Referendum. Die EU-Gegner kritisierten, Großbritannien habe die Kontrolle über seine Grenzen verloren.

Blair greift das nun auf und fordert Maßnahmen, um die Zuwanderung zu verringern:

So sollen Einwanderer aus der EU nur ins Land dürfen, wenn sie ein Jobangebot haben. Bislang können sie auch sechs Monate ohne Arbeit im Land bleiben.

EU-Bürgern ohne Aufenthaltserlaubnis solle verwehrt werden, ein Konto zu eröffnen und eine Wohnung zu mieten .

und eine . Außerdem solle die Gesundheitsversorgung für Migranten eingeschränkt werden und ihre Studiengebühren sollten höher sein als jene für britische Studenten.

Blair nennt das in seinem Gastbeitrag ein Angebot an Brexit-Befürworter. Sein Plan greife ihre Sorgen auf - ohne die Schäden anzurichten, die mit einem Verlassen der EU verbunden seien.

Blair gibt an, dass sich seine Sichtweise auf Zuwanderung verändert habe. In seiner Regierungszeit habe die britische Wirtschaft floriert und die ausländischen Arbeitskräfte benötigt. Der Großteil der Zuwanderer sei zudem erst nach 2011 gekommen. "Die Wahrheit ist, dass die Zeiten andere waren", schreibt Blair, "die Stimmung war eine andere und intelligente Politik reagiert auf solche Veränderungen."

Bei dem Plan gibt es allerdings zwei Probleme: Zum einen ist kaum vorstellbar, wie die schärferen Zuwanderungsregeln im Rahmen der EU umgesetzt werden sollen. Und noch wichtiger: Brexit-Befürworter werden ihren Sieg beim Referendum nicht einfach aufgeben. Das zeigt eine Reaktion des Vorsitzenden der Gruppe "Leave Means Leave", Richard Tice. Er sagte der BBC, Blairs Versuch, "eine demokratische Entscheidung zu verhindern", werde als solcher erkannt werden.