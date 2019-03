Brexit-Streit Abgeordneter Nick Boles verlässt Tories

Im Streit über den britischen EU-Austritt ist es bei den Torys von Premierministerin Theresa May zu einem weiteren Zerwürfnis gekommen. Der Abgeordnete Nick Boles hat die Zusammenarbeit mit seinem heimatlichen Kreisverband in Grantham und Stamford aufgegeben, nachdem er als Kandidat für die nächste Parlamentswahl in Frage gestellt wurde.

Im Februar hatten bereits drei Tory-Abgeordnete ihre Fraktion verlassen und sich der sogenannten Independent Group angeschlossen. Boles bot seiner Partei im Parlament hingegen eine fortgesetzte Zusammenarbeit an, sofern man ihm eine akzeptables Angebot mache.

Boles gehörte zusammen mit einer Parlamentskollegin der Labour-Partei zu den Initiatoren eines Gesetzes, das einen Aufschub des Brexit vorsieht. Dieser zeichnet sich inzwischen tatsächlich ab, doch May hält auch die Option eines Brexits ohne Vertrag aufrecht. Boles lehnt diese Drohung ab, daran hatte sich die heimatlichen Tory gestört.

"Ich bedauere, dass meine Zusammenarbeit mit Ihnen auf diese Art endet", schrieb der Ex-Minister an die Torys in seinem Wahlkreis. "Aber ein Politiker ohne Prinzipien ist wertlos." Er sei "nicht bereit, das Nötige zu tun, um ein angemessenes Arbeitsverhältnis mit einer Gruppe herzustellen, deren Werte und Ansichten meinen so sehr widersprechen".