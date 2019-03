Abstimmungschaos Brexit-Häppchen im Unterhaus

Eines kann man den britischen Parlamentariern nicht vorwerfen: dass sie kein Durchhaltevermögen besäßen. An diesem Freitagnachmittag will das Unterhaus - mal wieder - über eine modifizierte Fassung des von Premierministerin Theresa May ausgehandelten EU-Austrittsabkommens abstimmen. Parlamentspräsident John Bercow ließ das von der Regierung geplante Votum zu, weil sich die Vorlage "substanziell" von den vorhergehenden unterscheide.

Wie bei den früheren Einigungsversuchen ist auch dieses Mal eine Zustimmung des völlig zerstrittenen Unterhauses äußerst fraglich.

Geplant ist nun, das Vertragspaket zum EU-Austritt in zwei Teile zu zerlegen. Demnach soll nur der Vertrag über den Austritt, nicht aber die politische Erklärung über die künftigen Beziehungen zur Abstimmung stehen.

Am Rande der Debatte am Donnerstag bot Theresa May sogar ihren baldigen Rücktritt an, sollte ihr Abkommen im Parlament doch noch angenommen werden. Ihre Nachfolger bringen sich bereits in Stellung (Lesen Sie hier einen Überblick über die Kandidaten).

Der gemeinsame Spitzenkandidat der Unionsparteien für die Europawahl, Manfred Weber (CSU), appellierte derweil an die Briten, dem Austrittsvertrag mit der EU doch noch zuzustimmen. "Der verhandelte Austrittsvertrag wäre nach wie vor die beste Lösung", sagte der Fraktionsvorsitzende der konservativen Europäischen Volkspartei (EVP) den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Die SPD-Spitzenkandidatin für die Europawahl, Katarina Barley, legte den Briten unterdessen ein zweites Referendum nahe, sollte es erneut zu keiner Einigung kommen. "Unsere Tür wird für die Briten immer offen stehen", bekräftigte Barley.

Mit der neuen Abstimmung will London verhindern, dass der Brexit über den 22. Mai hinaus verschoben wird und Großbritannien an der Europawahl vom 23. bis 26 Mai teilnehmen muss. Zudem will die Regierung Zeit für die Ratifizierung gewinnen.

Ende dieser Sitzungswoche läuft eine von der EU gesetzte Frist ab, bis zu der in London zumindest der Brexit-Vertrag gebilligt sein muss. Fehlt die Zustimmung, droht zum 12. April ein Ausscheiden Großbritanniens aus der EU ohne Abkommen oder eine sehr lange Verschiebung des Brexits.

Diskussion über Online-Petition für EU-Verbleib

Ein Nachteil der nun vorgesehenen Aufspaltung des Brexit-Vertragspakets ist, dass auch bei einer Zustimmung des Parlaments am Freitag eine Ratifizierung noch nicht möglich ist. Nach dem britischen EU-Austrittsgesetz ist dafür die Zustimmung des Unterhauses zu beiden Teilen des Deals notwendig.

Die Regierung will die Möglichkeit offenhalten, bis zum Austritt am 22. Mai die politische Erklärung noch nachzuverhandeln. Anders als das Abkommen ist die politische Erklärung aber kein Vertragswerk. Künftige Premierminister müssten sich nicht daran halten.

Die britischen Abgeordneten hatten am Mittwoch über acht Alternativen zum Brexit-Kurs der Premierministerin abgestimmt - doch hatte kein Vorschlag eine Mehrheit bekommen. Am Montag sind im Unterhaus weitere Abstimmungen geplant. Zugleich soll es dann eine Debatte über die Online-Petition für den Verbleib Großbritanniens in der EU geben, die rund sechs Millionen Menschen unterzeichnet haben.