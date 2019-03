Entscheidung über Mays EU-Deal Unterhaussprecher schließt dritte Abstimmung über unveränderten Brexit-Antrag aus

Der britische Parlamentssprecher John Bercow schließt eine dritte Abstimmung über den Brexit-Deal aus, sollte es keine Änderungen an der Beschlussvorlage geben. Bercow verwies auf eine Regel aus dem frühen 17. Jahrhundert, wonach dieselbe Vorlage nicht beliebig oft zur Abstimmung gestellt werden kann.

Demnach könne die Regierung dem Unterhaus nicht "denselben Vorschlag" vorlegen oder einen Vorschlag, der "substanziell derselbe" sei, sagte Bercow . Wenn es sich um "einen neuen Vorschlag" handele, sei "alles in Ordnung". Der Unterhaussprecher beantwortet damit Verfahrensfragen von Abgeordneten.

In London arbeitet Premierministerin Theresa May an einer möglichen Verschiebung des bislang auf den 29. März festgelegten Austritts Großbritanniens aus der EU. In Brüssel laufen die Vorbereitungen für den EU-Gipfel Ende der Woche, auf dem über den weiteren Weg Großbritanniens aus der EU entschieden wird.

