Brexit-Verhandlungen Vergebliches Warten auf ein Wunder

Wo ist der Ball? Für Theresa May eine klare Sache: im Feld der EU. Und die müsse nun "Führungskraft und Flexibilität" zeigen, um die Brexit-Verhandlungen voranzutreiben, hieß es in vorab veröffentlichten Auszügen aus einer Rede, welche die britische Premierministerin am Montag im Parlament halten sollte. Der Return aus Brüssel kam prompt: "Der Ball ist voll und ganz im britischen Feld", sagte Kommissionssprecher Margaritis Schinas. Es gebe eine klare Reihenfolge der Gespräche: erst die Austrittsdetails, dann die gemeinsame Zukunft. "Für den ersten Schritt wurde noch keine Lösung gefunden", so Schinas.

So wie es aussieht, wird es auch diese Woche keine Lösung geben: Am Montag hat die fünfte Runde der Verhandlungen über Großbritanniens EU-Austritt begonnen. Eigentlich sollten sie dazu führen, dass die Staats- und Regierungschefs der anderen 27 Mitgliedstaaten kommende Woche "ausreichende Fortschritte" für den Beginn der zweiten Verhandlungsphase feststellen. Dazu aber brauche es "ein Wunder", meinte EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker schon vor einigen Tagen. Derzeit deutet nichts darauf hin, dass das Wunder eintritt.

Während May zu glauben scheint, dass sie Brauchbares vorgelegt habe und nun die EU am Zug sei, sieht man das in Brüssel völlig anders: Die britischen Vorschläge für die künftigen Rechte der Bürger und die Grenze zwischen Irland und Nordirland hält man für unzureichend, und in der Frage der Austrittsrechnung will sich London bisher nicht einmal auf eine Berechnungsmethodik festlegen - geschweige denn auf eine Summe.

Die EU schätzt, dass London bis zu 100 Milliarden Euro schuldig ist. Doch in den Gesprächen dieser Woche soll das Thema gar nicht vorkommen, heißt es aus EU-Kreisen. Auch der restliche Terminplan lässt erahnen, dass Durchbrüche kaum zu erwarten sind. Am Montag sind lediglich Sitzungen technischer Arbeitsgruppen geplant, am Dienstag und Donnerstag treffen sich der britische Chefunterhändler David Davis und sein EU-Gegenpart Michel Barnier, am Mittwoch soll überhaupt nichts stattfinden.

Irritation über Verhalten der Briten

Unter Brüsseler Diplomaten und Kommissionsbeamten herrscht Konsens, dass die "ausreichenden Fortschritte" so nicht erreicht werden; das EU-Parlament hat sich sogar schon vergangene Woche darauf festgelegt. Damit könnten die Chefs der anderen 27 EU-Staaten frühestens beim nächsten turnusmäßigen Gipfel Mitte Dezember grünes Licht für den Beginn der zweiten Phase geben, in der es auch um die künftigen Handelsbeziehungen gehen soll.

Dem Drängen Londons, beide Themen parallel zu besprechen, haben die anderen EU-Länder bisher widerstanden. Auch bei einem Treffen der Botschafter der Mitgliedstaaten habe große Einigkeit geherrscht, dass die Reihenfolge der Gespräche beibehalten werde, sagten Insider. Deutschland und Frankreich seien die Wortführer gewesen. Abgelehnt worden sei auch ein Vorschlag Barniers, intern erste Vorstellungen über die Inhalte der zweijährigen Übergangsfrist zu entwickeln, die dem Brexit-Vollzug im März 2019 folgen soll.

Die Übergangsphase ist im Lissaboner EU-Vertrag nicht vorgesehen. Angesichts des schleppenden Fortgangs der Verhandlungen soll sie aber eingerichtet werden, um Schäden abzufedern, die sonst vor allem aber der britischen Wirtschaft drohten. In ihrer Rede in Florenz Ende September hatte auch Premierministerin May erklärt, dass die Übergangsphase nötig sei - wollte sich aber zugleich aussuchen, welche Vorteile der EU-Mitgliedschaft dann noch für ihr Land gelten sollen. Dass London das auch noch als Zugeständnis verkaufen wolle, bezeichnen EU-Diplomaten als irritierend - diplomatisch ausgedrückt. Die britische Regierung, so der Tenor, habe offenbar noch immer nicht erkannt, dass sie am kürzeren Hebel sitze.

Deutsche Wirtschaftsverbände erhöhen Druck auf London

Auch ist auf britischer Seite bis heute die Vorstellung verbreitet, die deutsche Industrie werde Druck auf die Bundesregierung ausüben, je näher ein chaotischer Brexit rücke. Bisher aber hat kein deutscher Konzern derartige Initiativen erkennen lassen. Stattdessen erhöhen die Verbände nun den Druck auf London.

Vergangene Woche warnte bereits der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) in Großbritannien tätige deutsche Firmen vor einem "sehr harten Brexit". Die britische Regierung "rede viel", habe aber kein "klares Konzept", sagte BDI-Hauptgeschäftsführer Joachim Lang. Deutsche Firmen müssten deshalb jetzt mit Vorkehrungen beginnen, alles andere "wäre naiv".

Am Montag zeigte sich auch der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) besorgt. "Ein harter Brexit ist ein denkbares, aber für die Wirtschaft kein akzeptables Szenario", sagte VDMA-Hauptgeschäftsführer Thilo Brodtmann. Großbritannien müsse endlich "realistischere Erwartungen an den Brexit und die Zeit danach entwickeln".

Zusammengefasst: In Brüssel hat die fünfte Runde der Brexit-Verhandlungen begonnen. Durchbrüche sind allerdings nicht zu erwarten - obwohl die Zeit für den Abschluss eines Austrittsabkommens immer knapper wird.