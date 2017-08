Schleppende Brexit-Verhandlungen In der Sackgasse

Michel Barnier ist schwieriges Terrain gewohnt. Um Kraft für seine Aufgabe als Brexit-Chefunterhändler der EU zu tanken, zieht sich der Franzose gern in seine Heimat zurück und wandert in den Savoyer Alpen.

Ausdauer und gute Nerven konnte er in den Verhandlungen dieser Woche gut brauchen. "Diese Woche hat das Vereinigte Königreich gesagt, dass die Verpflichtungen auf die Zahlungen in den EU-Haushalt bis zum Tag des Austritts begrenzt sind", sagte Barnier. Noch im Juli, so Barnier, hätten die Briten dagegen im Grundsatz zugestimmt, auch über den EU-Austritt hinaus finanzielle Verpflichtungen zu übernehmen. Bei dem gegenwärtigen Tempo sei man weit davon entfernt, bald Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen zu beginnen.

Spätestens nach diesen Äußerungen am Donnerstagmittag war klar: Die Brexit-Gespräche sind einer Lösung in den vergangenen vier Tagen kaum näher gekommen. Klar: Briten und EU-Unterhändler hatten über die künftigen Rechte von EU-Bürgern in Großbritannien gesprochen. Über die Frage, was mit Produkten geschieht, die zum Datum des Austritts im Handel sind. Über die künftige Grenze in Nordirland und die Zukunft des britischen Anteils an der Europäischen Investitionsbank EIB.

Keine Frage aber wurde harscher diskutiert als die des Geldes. Bei keinem Thema liegen Briten und EU-Unterhändler weiter auseinander.

Die Briten bestehen darauf, ein Paket zu verhandeln

Immer deutlicher wird auch, dass die Briten die Verhandlungsstrategie der EU nicht länger akzeptieren wollen. Man wolle mehr "Flexibilität" an den Tag legen als die EU, sagte der britische Brexit-Minister David Davis nach den Gesprächen. Sicher, die Briten haben noch nie was von dem Ansatz der EU gehalten, zunächst über die Scheidungsmodalitäten zu reden, und dann erst über die zukünftigen Beziehungen und eine wahrscheinlich nötige Übergangsperiode. Die Briten bestehen darauf, ein Paket zu verhandeln. Aus ihrer Sicht ist das verständlich: so könnten sie sich beispielsweise Vorteile im künftigen Handelsvertrag sichern, wenn sie sich im Gegenzug bei der Austrittsrechnung etwas kulanter zeigen.

In einem kleinen Nebensatz machte Davis klar, wo er Verbündete für seinen Ansatz wähnt: "Flexibilität", dafür hätten sich auch die Mitgliedsstaaten im Rat ausgesprochen, sagte er. Die Briten setzen also darauf, dass die übrigen EU-Mitgliedstaaten von der Verhandlungsführung der Kommission zunehmend frustriert sind und das strikte Verhandlungsmandat für Barnier aufweichen. Die "Financial Times" berichtet, die Briten hätten versucht, über eine Änderung von Barniers Mandat direkt mit den EU-Mitgliedern ins Gespräch zu kommen. Bislang stoßen sie mit dieser Forderung offenbar aber auf wenig Gegenliebe. Die nächsten Verhandlungsrunden sind für die Wochen ab dem 18. September und dem 9. Oktober terminiert.

Die Geldfrage wird im Detail komplizierter

Den größten Streit gab es, wie gesagt, ums Geld. Im Gespräch ist eine Austrittsrechnung in Höhe zwischen 40 und 100 Milliarden Euro. Auch wenn der britische Außenminister Boris Johnson unlängst angekündigt hatte, sein Land werde seinen Verpflichtungen nach dem Austritt nachkommen, machten die Briten bei dieser Verhandlungsrunde am Dienstag zum ersten Mal eine Art Gegenrechnung auf. 47 Punkte präsentierten sie in einer PowerPoint-Präsentation mit 23 Dias, drei Stunden ging die Debatte. Spätestens da war klar, was viele vorher schon geahnt hatten: Die Geldfrage wird nicht einfacher, wenn es an die Details geht.

Ernüchtert mussten die EU-Unterhändler zur Kenntnis nehmen, dass die Briten schon den Ausgangspunkt der EU-Rechnung in Zweifel zogen. Nicht der mehrjährige Finanzrahmen tauge als Referenz für die Errechnung der Brexit-Rechnung, man müsse sich vielmehr die jährlichen Budgets anschauen, lautete ihre Linie. Von dieser Grundlage könne man Politikfeld für Politikfeld durchgehen und am Ende zu einer Summe gelangen.

Was technisch klingt, hat gravierende Auswirkungen, wie Barnier in der Pressekonferenz deutlich machte. Langfristige Kredite an die Ukraine, Ausgaben für die grüne Infrastruktur bis zum Jahr 2020, bei all dem würden sich die Briten nicht mehr an ihre Verpflichtungen als EU-Mitglied gebunden fühlen, klagte er.

Fortschritte gab es allenfalls in kleinen, eher technischen Punkten. Bei den sogenannten "frontier workers", also Grenzgängern, die zwischen der EU und Großbritannien pendeln, um zu arbeiten, kam man offenbar etwas weiter. Das gleiche gilt für die Frage der Sozialleistungen und der gegenseitigen Anerkennung von Studiencredits.

Mehr aber auch nicht.