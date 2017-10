EU-Austritt Brexit-Verhandlungen verfehlen erstes Etappenziel

Die Gesprächsatmosphäre sei zwar "konstruktiv" gewesen, es gebe aber keine "großen Schritte vorwärts": So beschreibt Michel Barnier die fünfte Brexit-Gesprächsrunde in Brüssel. Der EU-Chefunterhändler könne deshalb dem EU-Gipfel nicht empfehlen, kommende Woche die zweite Phase der Verhandlungen über die künftigen Beziehungen zwischen der Europäischen Union und Großbritannien einzuleiten, teilte er mit.

Großbritannien will Ende März 2019 aus der Europäischen Union austreten. Ursprünglich wollte die EU bis Mitte Oktober mit der britischen Regierung wichtige Fragen der Trennung klären und danach über die künftigen Beziehungen sprechen. Das gelang nun aber nicht.

Zu den zentralen Themen gehören etwa die künftigen Rechte von EU-Bürgern in Großbritannien und die Grenze zu Nordirland. Bei der Frage der Finanzforderungen der EU an London gibt es Barnier zufolge einen "besorgniserregenden" Stillstand. Die Europäische Union verlangt von London, alle eingegangenen finanziellen Verpflichtungen aus der EU-Mitgliedschaft zu erfüllen. In Brüssel wird dabei ein Betrag zwischen 60 und 100 Milliarden Euro genannt.

Erst wenn es "ausreichende Fortschritte" in diesen Bereichen gibt, will die EU mit London auch über das künftige Verhältnis und ein mögliches Handelsabkommen sprechen.

Der "Daily Telegraph" hatte vor wenigen Tagen noch eine Alternative für die Briten zur Diskussion gestellt: Einem Bericht der Zeitung zufolge könnte Großbritannien auch dem Freihandelsabkommen der Staaten Nordamerikas (Nafta) beitreten, falls nach dem Brexit kein Handelsvertrag mit der Europäischen Union zustande kommen sollte. Minister der Regierung würden diese Möglichkeit prüfen.