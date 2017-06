Nach monatelangem Warten Brexit-Verhandlungen starten am Montag

Monatelang haben die Europäer gewartet, jetzt steht der Termin fest. Am kommenden Montag sollen die Brexit-Verhandlungen zwischen der EU und Großbritannien in Brüssel starten. Darauf haben sich der Brexit-Minister David Davis und EU-Verhandlungsführer Michel Barnier nach Angaben von EU-Beamten und der britischen Regierung geeinigt.

Bei den Gesprächen soll erstmals auch über Inhalte geredet werden, bisher war es bei den Kontakten zwischen der EU und den Briten nur um Formalien gegangen: wer spricht, wie groß sind die Verhandlungsteams, welche Themen stehen am Beginn der Gespräche?

Jetzt geht es los, es wird höchste Zeit. Denn anders als bei gewöhnlichen Scheidungsverhandlungen steht das Datum, an dem die Ehe spätestens aufgelöst sein wird, bereits zu Beginn fest: Ende März 2019. Zwei Jahre, nachdem Theresa May mit ihrem Austrittsbrief in Brüssel überreichen ließ, wird das Vereinigte Königreich nicht mehr Mitglied der EU sein. Die Verhandlungen zählen zu den komplexesten Gesprächen in der Geschichte der Diplomatie. Zu klären ist viel.

Zum Beispiel: Wer zahlt künftig die Pensionen für die 1800 britischen Beamten, die derzeit im Dienst der EU stehen? Was wird aus den über 20.000 Rechtstexten, an die Großbritannien wie der Rest der EU gebunden ist? Wie viel müssen die anderen EU-Mitglieder künftig zahlen, wenn der Beitrag der Briten, jährlich immerhin knapp zehn Milliarden Euro, wegfällt?

Und weiter: Was wird aus den über 50.000 entsandten Arbeitern aus EU-Staaten, die derzeit in Großbritannien ihren Lebensunterhalt verdienen? Es geht auch um die Rechte von rund 21,5 Millionen Touristen aus der EU, die jedes Jahr zwischen Aberdeen und London Urlaub machen; es geht um die Sorgen von 400.000 britischen Pensionären auf dem Kontinent, die sich fragen, wer künftig ihre Krankenversicherung bezahlt.

Die Lage in Großbritannien ist nach der Wahl noch unübersichtlicher geworden

Obwohl die Zeit drängt, lieferten sich die Beamten der Brexit-Taskforce und Mays Brexit-Sherpa Oliver Robbins in dieser Woche zähe Vorgespräche. Für ihre Idee, die Verhandlungen schon mal mit den Beamtenteams zu starten, holten sie sich die Briten eine klare Absage. Die EU besteht darauf, dass sich die beiden Chefunterhändler, Michel Barnier und David Davis zumindest zum Start einmal die Hände schütteln. Dabei geht es um mehr als nur um ein paar schöne Bilder. Die EU will so sicher stellen, dass die Verhandlungen der Beamten von Downing Street politisch unterstützt werden.

Ironischerweise ist es am Ende die Schwäche Theresa Mays nach ihrem Wahldebakel auf der Insel, die dazu führt, dass die Brexit-Verhandlungen nun tatsächlich starten können. Die angeschlagene Premierministerin will zeigen, dass sie das Heft des Handelns in der Hand hat.

Lesen Sie auch Premierministerin May Verwählt

Denn die Lage in Großbritannien ist nach der Wahl noch unübersichtlicher geworden. Einerseits werben einflussreiche Tories wie Schatzkanzler Philip Hammond nun für einen softeren Brexit, zudem scheint es für einen harten Cut mit der EU im Unterhaus keine Mehrheit mehr zu geben. Anderseits hat May gerade zwei Hardliner in ihr Kabinett berufen - Michael Gove und Steve Baker.

Als wahrscheinlich gilt, dass die Gespräche mit der Frage der künftigen Rechte von EU-Bürgen auf der Insel starten, in Brüssel wurde bereits vor Mays Wahldebakel erwartet, dass May die Verhandlungen mit einem "großzügigen Angebot" für ein gutes Klima sorgen wolle.

Die EU will überdies schon zu Beginn über die Modalitäten der Austrittsrechnung verhandeln, im Gespräch ist eine Summe zwischen 60 und 100 Milliarden Euro, die die Briten beim Austritt aus der EU zahlen müssen, etwa für ausstehende Verbindlichkeiten, die sie in ihrer Zeit als EU-Mitglied übernommen haben. Die Briten lehnen das ab, sie wollen lieber gleich über die künftigen Beziehungen reden.

Die Frage ist nur, ob sie angesichts der Nachwahl-Chaos in London derzeit schon selbst so genau wissen, wie die einmal aussehen könnten.